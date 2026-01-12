Цены на квартиры в новостройках Киеве выросли — сколько стоит жилье по районам

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Начало года показало, что рынок первичной недвижимости Киева постепенно входит в фазу роста. Застройщики обновили прайсы, а покупатели внимательно взвешивают каждое решение.

По данным аналитиков портала ЛУН, за полгода цены в долларовом эквиваленте прибавили около 1%, однако в гривне динамика выглядит значительно активнее.

Средние цены на квартиры от застройщиков

По состоянию на 12 января 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выглядит так:

Самый дешевый экономкласс держится в районе 42 000 грн. Изменений за год почти ноль, что вполне логично — спроса там нет. Комфорт-класс — это сейчас главный хит. Цена подскочила почти на 14% и сейчас составляет около 49 000 грн. За бизнес-класс придется выложить в среднем 74 000 грн. Здесь рост есть, но он скорее косметический — 4%.

Цены по классу жилья в Киеве по классам. Графика: ЛУН

Цены на квартиры от застройщиков Киева

Лидерство традиционно удерживает Печерский район — там метр стартует от 114 000 грн. Высокие цены также фиксируют в Шевченковском и Подольском районах, где стоимость колеблется в пределах 66-68 тысяч гривен за метр.

Более доступные варианты сосредоточены на левом берегу. В Деснянском районе еще можно найти предложения по 37 200 грн за метр.

Хотя многие сейчас смотрят в сторону пригорода: Борисполь, Крюковщина или Гатное предлагают цены в пределах 34-36 тысяч. Это выгоднее, но надо учитывать логистику и факторы безопасности.

Средние цены на первичке Киева. Графика: ЛУН

Основным фактором, поддерживающим продажи, остается государственная ипотечная программа "єОселя", подчеркивают аналитики.

Как рассказал председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE, общий объем выданных кредитов по программе уже достиг около 38 миллиардов гривен. Но этот результат пока не удовлетворяет реальный спрос.

"Мы не можем удовлетворить всех, но будем расширять возможности", — отметил Мецгер.

В финансовых планах на 2026 год компания закладывает амбициозную цель — 20-25 миллиардов гривен ипотечных кредитов.

