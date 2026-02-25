Оформление жилого ваучера — какие ошибочные данные появляются в Дії

Фантомные записи в Дії тормозят оформление жилищного ваучера. Фото: Новини.LIVE

При оформление жилищного ваучера через приложение "Дія" многие украинцы в последнее время сталкиваются с неожиданностями. Система "подтягивает" информацию о недвижимости, которая давно уже была продана или подарена.

В результате комиссия может поставить под сомнение право на помощь, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на волонтерскую платформу "Верни свое".

Для кого жилищный ваучер

Жилищный ваучер предусмотрен для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, лиц со статусом УБД и людей с инвалидностью вследствие войны.

Главное условие — отсутствие жилой недвижимости на подконтрольной территории, где нет активных боевых действий. Проверка происходит по данным Государственного реестра вещных прав.

Какие ошибочные данные появляются в Дії

Причиной проблем часто становятся так называемые фантомные записи. Речь идет о непогашенных сведениях в старом Реестре прав собственности, который сейчас является архивной частью ГРВП.

Причиной может быть непогашенная запись в старом реестре, даже если жилье давно отчуждено.

Чаще всего это касается тех, кто приобретал жилье в 2002-2012 годах, а продал или подарил его уже после 2013 года. Если при отчуждении не внесли отметку о погашении, запись осталась в архиве и автоматически отображается в Дії.

Как исправить ошибки в Дії при оформлении ваучера

Как отмечают волонтеры, чтобы избежать отказа, стоит заблаговременно проверить данные. Если обнаружена старая запись, необходимо обратиться в ЦПАУ или к нотариусу с заявлением об исправлении технической ошибки.

Подать его может как новый владелец, так и человек, в отношении которого осталась непогашенная запись. За проведение такого регистрационного действия административный сбор не взимается.

Как сообщалось, сертификат за уничтоженное жилье дает надежду на новый старт, однако на практике владельцы часто сталкиваются с нехваткой средств. Из-за скачка цен на рынке недвижимости, особенно в мегаполисах, суммы компенсации обычно не хватает на полноценную замену утраченному жилью.

Также мы рассказывали, что система жилищных ваучеров стала настоящим спасением для переселенцев, позволяя получить до 2 млн грн на собственное жилье через Дію. Эти средства можно вложить в готовое жилье, строительство или ипотеку, хотя вокруг условий выплаты уже успело появиться немало сплетен.