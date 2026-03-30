Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Потеря документов на землю: 3 шага для восстановления права собственности

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 10:50
Женщина с документами и трактор в поле. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Потеря документов на землю в Украине — распространенная проблема, которая часто возникает внезапно, особенно во время войны. Переезд, пожар или банальная невнимательность могут оставить владельца без подтверждения прав. Это создает риски — от невозможности продать участок до споров с третьими лицами.

В то же время само право собственности не исчезает, и его можно восстановить, если действовать правильно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Что сначала делать при потере документов на землю

Первый шаг — вспомнить, на основании какого документа был получен участок. Это может быть государственный акт, договор купли-продажи или наследственное свидетельство.

Далее стоит проверить наличие информации в кадастре и реестре прав. Часто этого уже достаточно, чтобы подтвердить собственность без сложных процедур, подчеркивают юристы.

Основные источники — Государственный земельный кадастр и реестр вещных прав. По кадастровому номеру можно найти ключевые данные об участке.

Читайте также:

Если право оформлялось давно, стоит обратиться в местные советы или архивы — там могут храниться копии решений или актов.

Как получить дубликат документов на землю

Если запись в реестрах есть, следующий шаг — получение дубликата. Надо обратиться в орган, который выдавал документ, или к нотариусу. Это самый простой и быстрый вариант восстановления без судебных издержек.

Самый сложный сценарий — когда никаких записей в реестрах нет, а архивы по каким-то причинам пустые (например, из-за потери документов во время военных действий или пожаров). Здесь единственный выход — иск о признании права собственности. Подходят любые доказательства — старые квитанции, планы участка, решения органов власти, показания соседей.

Даже если у вас на руках есть оригинал документа, юристы советуют проверить, внесены ли данные об участке в современный электронный реестр. Наличие записи в базе — это лучшая страховка от любых физических потерь бумаг.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за полномасштабного вторжения огромные площади украинских угодий оказались в зоне боевых действий или были заминированы, что сделало их обработку невозможной. В связи с этим для владельцев и арендаторов таких участков критически встал вопрос целесообразности начисления и уплаты налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что среди владельцев паев распространяются опасения относительно принудительного "перемещения" их участков внутри поля в пользу крупных агрохолдингов. Несмотря на распространенные мифы, действующее законодательство запрещает любое изменение границ или благоустройство массива без официального согласия арендодателя. Таким образом, ваше право контролировать собственную землю остается защищенным, а самовольная перепланировка участков со стороны арендаторов является незаконной.

Частые вопросы

Как восстановить утраченный сертификат на пай?

Обратитесь в сельсовет или РГА за дубликатом решения о выдаче. Если это не поможет, придется подавать иск в суд для признания права собственности. Получив решение, обязательно зарегистрируйте участок в ГЗК и внесите данные в Реестр вещных прав, чтобы получить выписку, которая теперь заменяет старые бумажные бланки.

Как проверить, действителен ли государственный акт на землю?

Проверить действительность государственного акта можно через запрос в Государственный земельный кадастр. Если документ старого образца (выдан до 2013 года), убедитесь, что участку присвоен кадастровый номер. Самый быстрый способ — воспользоваться онлайн-сервисом "Є-Земля" или обратиться в ЦПАУ для получения официальной выписки о регистрации права собственности.

земля документы на недвижимость право собственности на недвижимость
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации