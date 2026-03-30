Втрата документів на землю: 3 кроки для відновлення права власності

Втрата документів на землю в Україні — поширена проблема, яка часто виникає раптово, особливо під час війни. Переїзд, пожежа чи банальна неуважність можуть залишити власника без підтвердження прав. Це створює ризики — від неможливості продати ділянку до спорів із третіми особами.

Водночас саме право власності не зникає, і його можна відновити, якщо діяти правильно, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Що спочатку робити при втраті документів на землю

Перший крок — згадати, на підставі якого документа була отримана ділянка. Це може бути державний акт, договір купівлі-продажу або спадкове свідоцтво.

Далі варто перевірити наявність інформації в кадастрі та реєстрі прав. Часто цього вже достатньо, щоб підтвердити власність без складних процедур, підкреслюють юристи.

Основні джерела — Державний земельний кадастр і реєстр речових прав. За кадастровим номером можна знайти ключові дані про ділянку.

Якщо право оформлювалось давно, варто звернутися до місцевих рад або архівів — там можуть зберігатися копії рішень чи актів.

Як отримати дублікат документів на землю

Якщо запис у реєстрах є, наступний крок — отримання дубліката. Треба звернутися до органу, який видавав документ, або до нотаріуса. Це найпростіший і найшвидший варіант відновлення без судових витрат.

Найскладніший сценарій — коли жодних записів у реєстрах немає, а архіви з якихось причин порожні (наприклад, через втрату документів під час воєнних дій чи пожеж). Тут єдиний вихід — позов про визнання права власності. Підходять будь-які докази — старі квитанції, плани ділянки, рішення органів влади, показання сусідів.

Навіть якщо у вас на руках є оригінал документа, юристи радять перевірити, чи внесено дані про ділянку до сучасного електронного реєстру. Наявність запису в базі — це найкраща страховка від будь-яких фізичних втрат паперів.

Часті питання

Як відновити втрачений сертифікат на пай?

Зверніться до сільради чи РДА за дублікатом рішення про видачу. Якщо це не допоможе, доведеться подавати позов до суду для визнання права власності. Отримавши рішення, обов'язково зареєструйте ділянку в ДЗК та внесіть дані до Реєстру речових прав, щоб отримати витяг, який тепер замінює старі паперові бланки.

Як перевірити, чи дійсний державний акт на землю?

Перевірити дійсність державного акта можна через запит до Державного земельного кадастру. Якщо документ старого зразка (виданий до 2013 року), переконайтеся, що ділянці присвоєно кадастровий номер. Найшвидший спосіб — скористатися онлайн-сервісом "Е-Земля" або звернутися до ЦНАПу для отримання офіційного витягу про реєстрацію права власності.