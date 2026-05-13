Жилье для ВПЛ: кто может получить помощь на проживание

Женщины возле поезда. Фото: Новини.LIVE

Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине в 2026 году остается одним из ключевых направлений государственных программ. Больше всего внимания сейчас уделяют людям, которые были вынуждены эвакуироваться из приграничных и прифронтовых общин из-за постоянных обстрелов и потери дома. Правительство продолжает финансировать как ежемесячные выплаты, так и жилищные программы для ВПЛ.

Часть условий в мае 2026 года уже расширили, чтобы помощь могли получить больше семей, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Помощь на проживание ВПЛ

Ежемесячное пособие на проживание сейчас получают около миллиона внутренне перемещенных лиц. По словам Свириденко, только с начала 2026 года государство направило на эти выплаты более 10,6 млрд грн.

Также правительство изменило правила для отдельных категорий переселенцев. Теперь часть детей ВПЛ сможет получать помощь независимо от дохода семьи.

Подать заявление через Пенсионный фонд или онлайн разрешили до 1 июня 2026 года.

Читайте также:

Льготная ипотека "єОселя" для ВПЛ

Одной из главных программ остается єОселя. Для переселенцев и жителей прифронтовых территорий государство компенсирует 70% первого взноса по ипотеке, а также 70% кредитных платежей в течение первого года.

Кроме того, предусмотрена отдельная выплата в размере 40 тыс. грн. Эти средства можно использовать на оплату сопутствующих расходов при оформлении жилья и ипотеки. Сейчас, по словам Свириденко, уже обрабатывается более 2 500 заявок.

"Дополнительно правительство направило 1 млрд субвенции для расширения и переоборудования мест временного проживания с учетом безбарьерности пространства", — заявила Свириденко.

Речь идет об общежитиях, социальном жилье и других временных объектах, где проживают переселенцы. Часть средств планируют использовать на ремонт помещений и создание более комфортных условий для людей с инвалидностью, семей с детьми и пожилых украинцев.

Сколько семей ВПЛ нуждаются в жилье

Вопрос обеспечения жильем остается критическим для миллионов украинцев, которые из-за войны потеряли собственные дома. Общая очередь на компенсацию охватывает примерно 2,5 миллиона семей, включая тех, кто выехал за пределы страны, сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко в эфире Ранок.LIVE.

"Но это не просто беженцы из Украины, это беженцы ВПЛ, которые потеряли свое жилье в Мариуполе, Луганске, Горловке, Покровске, Бахмуте", — подчеркивает политик, акцентируя на масштабах разрушений в прифронтовых и оккупированных городах.

По его мнению, отсутствие четкой стратегии выплат или предоставления новых домов мешает людям строить планы на будущее в пределах государства.

"Если мы хотим, чтобы эти люди вернулись в Украину, то мы также должны им обеспечить жилье или эти сертификаты", — уверен Ткаченко.

Без реальных шагов в этом направлении интеграция переселенцев и возвращение кадрового потенциала из-за рубежа будут оставаться лишь теорией. Сейчас же, по подсчетам депутата, непосредственно внутри страны на такую поддержку рассчитывают около 1,5 миллиона семей.

Как сообщали Новини.LIVE, переселенцы могут бесплатно восстановить поврежденные дома благодаря новой инициативе, которая покрывает расходы на базовый ремонт. Программа уже стартовала в нескольких областях, а приоритет в очереди на реконструкцию предоставляют семьям, которые больше всего нуждаются в социальной поддержке.

Также Новини.LIVE рассказывали, что государство адаптировало механизмы поддержки семей, которые из-за войны остались без крыши над головой. так, программа "єВідновлення" претерпела существенный пересмотр: правительство ввело обновленные тарифные сетки на ремонтные работы и усилило критерии отбора претендентов на выплаты.