Головна Ринок нерухомості Уряд розширив допомогу на проживання ВПО: хто отримає гроші

Уряд розширив допомогу на проживання ВПО: хто отримає гроші

Дата публікації: 13 травня 2026 09:24
Житло для ВПО: хто може отримати допомогу на проживання
Жінки біля потягу. Фото: Новини.LIVE

Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні у 2026 році залишається одним із ключових напрямів державних програм. Найбільше уваги зараз приділяють людям, які були змушені евакуюватися з прикордонних та прифронтових громад через постійні обстріли й втрату оселі. Уряд продовжує фінансувати як щомісячні виплати, так і житлові програми для ВПО

Частину умов у травні 2026 року вже розширили, щоб допомогу могли отримати більше родин, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Допомога на проживання ВПО

Щомісячну допомогу на проживання зараз отримують близько мільйона внутрішньо переміщених осіб. За словами Свириденко, лише від початку 2026 року держава спрямувала на ці виплати понад 10,6 млрд грн.

Також уряд змінив правила для окремих категорій переселенців. Тепер частина дітей ВПО зможе отримувати допомогу незалежно від доходу сім’ї.

Подати заяву через Пенсійний фонд або онлайн дозволили до 1 червня 2026 року.

Пільгова іпотека "єОселя" для ВПО

Однією з головних програм залишається єОселя. Для переселенців та жителів прифронтових територій держава компенсує 70% першого внеску за іпотекою, а також 70% кредитних платежів протягом першого року.

Крім того, передбачена окрема виплата у розмірі 40 тис. грн. Ці кошти можна використати на оплату супутніх витрат під час оформлення житла та іпотеки. Наразі, за словами Свириденко, вже опрацьовується понад 2 500 заявок.

"Додатково уряд спрямував 1 млрд субвенції для розширення та переоблаштування місць тимчасового проживання з врахуванням безбар’єрності простору", — заявила Свириденко.

Йдеться про гуртожитки, соціальне житло та інші тимчасові об’єкти, де проживають переселенці. Частину коштів планують використати на ремонт приміщень та створення більш комфортних умов для людей з інвалідністю, сімей з дітьми та літніх українців.

Скільки родин ВПО потребують житла

Питання забезпечення житлом залишається критичним для мільйонів українців, які через війну втратили власні домівки. Загальна черга на компенсацію охоплює приблизно 2,5 мільйона сімей, включаючи тих, хто виїхав за межі країни, повідомив нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко  в ефірі Ранок.LIVE

"Але це не просто біженці з України, це біженці ВПО, які втратили своє житло в Маріуполю, Луганську, Горлівці, Покровську, Бахмуті", — підкреслює політик, акцентуючи на масштабах руйнувань у прифронтових та окупованих містах.

На його думку, відсутність чіткої стратегії виплат чи надання нових осель заважає людям будувати плани на майбутнє в межах держави. 

"Якщо ми хочемо, щоб ці люди повернулися в Україну, то ми також повинні їм забезпечити житло або ці сертифікати", — впевнений Ткаченко. 

Без реальних кроків у цьому напрямку інтеграція переселенців та повернення кадрового потенціалу з-за кордону залишатимуться лише теорією. Наразі ж, за підрахунками депутата, безпосередньо всередині країни на таку підтримку розраховують близько 1,5 мільйона родин. 

Як повідомляли Новини.LIVE, переселенці можуть безплатно відновити пошкоджені домівки завдяки новій ініціативі, що покриває витрати на базовий ремонт. Програма вже стартувала в кількох областях, а пріоритет у черзі на реконструкцію надають родинам, які найбільше потребують соціальної підтримки.

Також Новини.LIVE розповідали, що держава адаптувала механізми підтримки родин, які через війну залишились без даху над головою.Так, програма "єВідновлення" зазнала суттєвого перегляду: уряд запровадив оновлені тарифні сітки на ремонтні роботи та посилив критерії відбору претендентів на виплати.

житло компенсація ВПО
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
