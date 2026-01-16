Принудительная отмена права собственности на недвижимость — какие основания существуют в 2026 году

Мужчина подписывает документы. Фото: Freepik

В Украине право собственности на недвижимость перестало быть "броней", которая защищает хозяина на 100%. Судебная практика и законодательные изменения сделали процесс лишения имущества быстрым, а иногда - неотвратимым. Если раньше владельцы чувствовали себя спокойно, имея выписку из реестра, то сейчас юридические ошибки прошлого настигают их значительно чаще.

Самый большой риск — это признание сделки недействительной. Согласно статье 215 Гражданского кодекса Украины, если сделка не соответствует закону, она не создает никаких юридических последствий.

На практике это означает: если десять лет назад продавец не получил согласия жены или подпись в договоре была подделана, вся цепочка перепродаж может рассыпаться.

В 2026 году суды стали значительно придирчивее к проверке "юридической чистоты" предыдущих владельцев, и статус "добросовестного приобретателя" спасает далеко не всегда.

Военное положение и принудительное изъятие

Мы живем в условиях, где частный интерес может уступить государственному. Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" дает военному командованию право изымать объекты для нужд обороны.

Хотя закон предусматривает дальнейшую компенсацию стоимости, сама процедура происходит по упрощенной схеме.

Оспорить целесообразность такого решения в момент изъятия практически невозможно — суды рассматривают такие споры постфактум, когда имущества уже фактически нет в собственности.

Долги и исполнительная служба

Забудьте о мифе, что "единственное жилье не заберут". Если вы задолжали сумму, превышающую 20 размеров минимальной заработной платы, исполнитель имеет полное право наложить арест и выставить вашу квартиру на торги (СЕТАМ).

Это законный механизм взыскания, который не противоречит Конституции Украины, ведь право на жилье ограничено обязанностью выполнять судебные решения.

Регистрационные ловушки и самовольное строительство

Иногда имущество теряют по "техническим" причинам. Незаконные действия регистраторов или ошибки в базах данных приводят к отмене записей в Реестре вещных прав.

Отдельная головная боль — статья 376 Гражданского кодекса Украины. Если вашу недвижимость признают самовольным строительством (из-за нарушения норм проектирования или отсутствия разрешений), право собственности на нее просто не возникнет, а объект могут обязать снести за ваш счет.

Что еще нужно знать украинцам

Продать часть недвижимости значительно сложнее, чем кажется, отметила нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. Это процедура с высоким уровнем риска, что часто приводит к конфликтам в судах.

"Продажа доли без учета интересов совладельцев может иметь серьезные правовые последствия", — предупреждает правовед.

Основная причина проблем заключается в нарушении процедурных норм и игнорировании законных интересов остальных совладельцев.

Ранее мы рассказывали, что многие украинцы даже не подозревают, что их недвижимость "невидима" для государства, поскольку данные о ней остались в бумажных архивах БТИ еще с доцифровых времен.

Также мы рассказывали, что надо знать владельцам жилья при оформлении доверенности на недвижимость.