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Главная Рынок недвижимости Владельцам недвижимости грозят лишние расходы: когда придется платить государству

Владельцам недвижимости грозят лишние расходы: когда придется платить государству

Ua ru
15 ноября 2026 20:08
Продажа и наследование недвижимости в 2026 году: когда придется уплатить 23 % налога УНИАН
Дети играют на детской площадке возле дома. Фото: УНИАН

Продажа квартиры, дарение дома или получение недвижимости по наследству могут обернуться дополнительными расходами для украинцев. В некоторых случаях налоговая нагрузка составляет 10 %, а при определенных условиях достигает 23 % от стоимости имущества. В то же время отдельные операции можно провести без уплаты налогов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

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Когда при продаже квартиры не нужно платить налоги

В Украине размер налогов при продаже недвижимости зависит от количества сделок в течение календарного года, типа имущества и срока нахождения объекта в собственности продавца.

В частности, собственник может не уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, если одновременно выполняются два условия:

  • это первая продажа жилой недвижимости или земельного участка в течение года;
  • имущество находилось в собственности более трех лет.

В то же время к недвижимости, полученной по наследству, требование о трехлетнем сроке владения не применяется.

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Если же человек продает квартиру раньше, чем через три года после приобретения, ему придется уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Общая ставка составляет 10% от налогооблагаемого дохода.

Сколько налогов уплачивается при повторной продаже недвижимости

Количество операций с недвижимостью в течение одного календарного года также влияет на сумму налогов. Для жилых объектов, относящихся к категориям, определенным пунктом 172.1 Налогового кодекса, предусмотрены следующие ставки:

  • первая продажа при владении более трех лет — 0%;
  • первая продажа, если имущество находилось в собственности менее трех лет, — 10%;
  • вторая продажа в течение года — 10%;
  • третья и последующие продажи — 23%.

Последняя ставка состоит из 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Для нежилой недвижимости правила отличаются. Первая продажа такого объекта облагается налогом по ставке 10%, а вторая и последующие — 23%.

Отдельный порядок действует для унаследованного имущества. Первая продажа такого объекта освобождается от налогообложения независимо от срока владения. Вторая продажа облагается налогом по ставке 10%, а третья и последующие — также по ставке 10%.

Важно учитывать, что налоги рассчитываются не только исходя из цены, указанной в договоре. Доход от продажи определяется по договорной стоимости, но она не может быть ниже оценочной стоимости недвижимости.

Когда при дарении и наследовании не нужно платить налоги

При передаче квартиры или дома по наследству или в дар важное значение имеет степень родства между сторонами.

Если недвижимость получают члены семьи первой или второй степени родства, применяется нулевая ставка налогообложения.

К первой степени относятся:

  • родители;
  • муж или жена;
  • дети, в том числе усыновленные.

Ко второй степени родства относятся:

  • родные братья и сестры;
  • бабушки и дедушки;
  • внуки.

Если же квартиру или дом дарит или завещает дальний родственник или человек, не состоящий с получателем в родственных связях, налоговая нагрузка составляет 10%. Из этой суммы 5% приходится на НДФЛ и ещё 5% — на военный сбор.

Когда налог на недвижимость может составлять 23%

Отдельные правила предусмотрены для сделок, в которых участвует нерезидент Украины.

Если нерезидент получает недвижимость в наследство или в дар, степень родства не дает права на нулевую ставку. В таком случае необходимо уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора — в общей сложности 23%.

Такая же ставка применяется при продаже недвижимости нерезидентом Украины независимо от количества сделок в течение года.

Также стоит помнить, что указанные налоги не охватывают все расходы на оформление сделки. При продаже, дарении или наследовании могут возникать дополнительные платежи за услуги нотариуса и другие сопутствующие процедуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году квартиры в Украине могут заметно подорожать. На стоимость жилья будут влиять расходы застройщиков, цены на строительные материалы и готовность домов. Поэтому покупателям стоит заранее оценить рынок и учесть возможные изменения цен.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы недвижимости могут столкнуться с проблемами из-за старых документов на жилье. Если право собственности оформлено до 2013 года, информацию о нем следует проверить в Государственном реестре вещных прав. Внести необходимые сведения можно бесплатно через портал Дия.

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Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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