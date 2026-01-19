Земля в аренде — нужно ли уведомлять нанимателя о смене собственника после покупки

Забор в поле. Фото: Freepik

После покупки земельного участка многие собственники ошибочно считают, что договор аренды, заключенный предыдущим владельцем, их не касается. На самом деле государственная регистрация права собственности автоматически включает нового собственника во все действующие земельные правоотношения.

Аренда не исчезает сама по себе — она просто переходит к вам в "наследство", отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Уведомление арендатора после покупки земли в 2026 году

Не ждите, пока арендатор сам вас найдет. Закон дает вам ровно один месяц с момента регистрации права собственности, чтобы официально заявить о себе. И должно быть оформлено надлежащим образом — телефонный звонок или сообщение в Viber здесь не помогут.

Вам нужно подготовить официальное сообщение. Почему это важно? Пока арендатор не получил от вас бумаг, он со спокойной совестью может платить предыдущему владельцу. И если деньги пойдут "не туда", выбивать их через суд будет трудно — они, как правило, становятся на сторону арендатора, который действовал добросовестно.

Какие данные нужно указать в уведомлении арендатору

Сообщение должно содержать полную и понятную информацию, в частности:

какой именно участок вы купили (кадастровый номер — это святое);

данные нового владельца физического или юридического лица (ФИО, паспортные данные или реквизиты фирмы);

платежные реквизиты для уплаты арендной платы в денежной форме.

Отправляйте это все заказным письмом с описью вложения. Это ваша "страховка" на случай каких-либо претензий.

Нужно ли перезаключать договор аренды после покупки земли

Здесь есть важный нюанс. Арендаторы часто начинают давить: "Давайте перезаключать договор на 49 лет, потому что собственник поменялся". Знайте: вы не обязаны этого делать. Договор продолжает действовать на тех же условиях, что были раньше.

Конечно, при желании можно внести изменения (например, обновить ваши данные непосредственно в тексте), но это право, а не обязанность. Если условия старого договора вас устраивают — просто сообщите о смене собственника.

