Как получить право собственности на землю под домом в 2026 году — инструкция

Документы на столе. Фото: Freepik

Оформление земли под собственным домом остается ключевым вопросом для владельцев недвижимости. Без регистрации права собственности вы, по сути, владеете только стенами, а сам участок юридически "висит в воздухе". Поскольку в 2026 году цифровизация услуг вышла на новый уровень, процедура стала проще, но основные этапы никто не отменял.

Вопрос регулирует Земельный кодекс Украины. Если дом уже ваш, вы имеете железное право на землю под ним. Первый шаг — заявление (ходатайство) в местный совет.

Здесь важно помнить о лимитах, которые прописаны в ч. 1 ст. 121 Земельного кодекса Украины. Государство не даст "сколько хочется" бесплатно, есть четкие границы:

в селах — до 0,25 га;

в поселках — до 0,15 га;

в городах — не более 0,10 га.

Разработка технической документации

Когда совет даст "добро", вам понадобится землеустроитель. Это, пожалуй, самый ответственный этап, потому что именно этот специалист рисует границы вашего участка и создает электронный файл для базы.

Хотя ч. 2 ст. 118 Земельного кодекса сейчас позволяет согласовывать документы через онлайн-сервисы, человеческий фактор и ошибки в координатах все еще случаются. Поэтому выбирайте проверенных специалистов, чтобы документация прошла проверку с первого раза.

Регистрация права собственности

Многие ошибочно считают, что решение совета — это уже все. Но по закону "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество", ваше право собственности официально "рождается" только в момент внесения записи в Реестр.

Только после визита к нотариусу или в ЦПАУ и получения выписки о регистрации вы становитесь полноправным хозяином.

Что надо держать под рукой для подачи:

Бумаги на дом (выписка из реестра или старое свидетельство). Решение местного совета о передаче земли. Техническую документацию (то, что сделал землеустроитель).

Такой подход в 2026 году позволяет закрепить право на землю под домом без правовых пробелов и с уверенностью планировать дальнейшие действия с недвижимостью.

