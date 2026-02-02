Когда прекращается общая совместная собственность на недвижимость в Украине в 2026 году

Мужчина показывает женщине документы. Фото: Freepik

Вопреки распространенному мнению, общая совместная собственность на недвижимость не "растворяется" сама собой со временем или после развода. Чтобы статус имущества изменился, нужен или добровольный договор, или судебное решение.

Это особенно актуально для супругов, наследников и лиц, которые планируют распоряжение недвижимостью в будущем, объясняют в Министерстве юстиции.

Выделение доли в натуре и компенсация

Ключевой момент для прекращения совместного владения - это трансформация объекта. Согласно статье 370 Гражданского кодекса Украины, как только долю одного из владельцев выделяют "в натуре", он фактически выходит из состава совладельцев и становится единоличным хозяином своей части.

Но есть нюанс с регистрацией. Если это квартира или дом, право совместной собственности прекращается не в кабинете нотариуса, а в момент внесения записи в Госреестр (ГРВП).

Также возможен денежный выкуп. Это когда имущество невозможно поделить физически (например, однокомнатная квартира), совместная собственность прекращается через выплату компенсации.

Здесь важно помнить: насильно "выплатить" долю без согласия другой стороны практически невозможно, кроме редких случаев, определенных законом.

Судебное прекращение совместной собственности

Самый простой путь — нотариальный договор. Как только стороны подписали документ и определили, кому что принадлежит, режим совместной собственности считается исчерпанным.

Если же дело доходит до суда, стоит готовиться к тому, что принцип "все пополам" сработает не всегда. Судьи все чаще отступают от равенства долей, если:

кто-то из супругов уклонялся от содержания недвижимости или скрывал доходы;

недвижимость использовалась вопреки интересам семьи;

с одним из родителей остаются дети, что требует увеличения доли для обеспечения их интересов.

Нюансы, о которых часто забывают

Многие считают, что через три года после развода имущество автоматически становится "своим". Это не так. Трехлетний срок исковой давности начинает отсчитываться не с даты штампа о разводе, а с момента, когда вы узнали о нарушении своего права (например, бывший муж решил продать совместную квартиру без вашего согласия).

Также не забывайте об органах опеки: если в общей недвижимости зарегистрированы дети, любой раздел или выдел долей будет проходить под их пристальным наблюдением.

Что еще стоит знать украинцам

Как пояснил юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, когда разделить недвижимость физически не удается, совладельцы договариваются об очередности или зоне ее использования.

"Фактически за каждым участником закрепляют отдельные комнаты или части помещения, хотя юридически имущество остается в общей собственности", — рассказал эксперт.

По его словам, это действенный способ урегулировать бытовые конфликты и "разграничить" жизнь без радикальных перепланировок.

По его словам, это действенный способ урегулировать бытовые конфликты и "разграничить" жизнь без радикальных перепланировок.