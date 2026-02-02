Коли припиняється спільна сумісна власність на нерухомість в Україні у 2026 році

Чоловік показує жінці документи. Фото: Freepik

Всупереч поширеній думці, спільна сумісна власність на нерухомість не "розчиняється" сама собою з часом або після розлучення. Щоб статус майна змінився, потрібен або добровільний правочин, або судове рішення.

Це особливо актуально для подружжя, спадкоємців та осіб, які планують розпорядження нерухомістю у майбутньому, пояснюють у Міністерстві юстиції.

Читайте також:

Виділ частки в натурі та компенсація

Ключовий момент для припинення спільного володіння — це трансформація об’єкта. Згідно зі статтею 370 Цивільного кодексу України, як тільки частку одного із власників виділяють "у натурі", він фактично виходить зі складу співвласників і стає одноосібним господарем своєї частини.

Але є нюанс із реєстрацією. Якщо це квартира чи будинок, право спільної власності припиняється не в кабінеті нотаріуса, а в момент внесення запису до Держреєстру (ДРРП).

Також можливий грошовий викуп. Це коли майно неможливо поділити фізично (наприклад, однокімнатна квартира), спільна власність припиняється через виплату компенсації. Тут важливо пам’ятати: насильно "виплатити" частку без згоди іншої сторони практично неможливо, окрім рідкісних випадків, визначених законом.

Судове припинення спільної власності

Найпростіший шлях — нотаріальний договір. Як тільки сторони підписали документ і визначили, кому що належить, режим сумісної власності вважається вичерпаним.

Якщо ж справа доходить до суду, варто готуватися до того, що принцип "все навпіл" спрацює не завжди. Судді дедалі частіше відступають від рівності часток, якщо:

хтось із подружжя ухилявся від утримання нерухомості або приховував доходи;

нерухомість використовувалося всупереч інтересам сім’ї;

з одним із батьків залишаються діти, що потребує збільшення частки для забезпечення їхніх інтересів.

Нюанси, про які часто забувають

Багато хто вважає, що через три роки після розлучення майно автоматично стає "своїм". Це не так. Трирічний строк позовної давності починає відраховуватися не з дати штампа про розлучення, а з моменту, коли ви дізналися про порушення свого права (наприклад, колишній чоловік вирішив продати спільну квартиру без вашої згоди).

Також не забувайте про органи опіки: якщо у спільній нерухомості зареєстровані діти, будь-який поділ чи виділ часток проходитиме під їхнім пильним наглядом.

Що ще варто знати українцям

Як пояснив юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, коли розділити нерухомість фізично не вдається, співвласники домовляються про черговість або зони її використання.

"Фактично за кожним учасником закріплюють окремі кімнати чи частини приміщення, хоча юридично майно залишається у спільній власності", — розповів експерт.

За його словами, це дієвий спосіб врегулювати побутові конфлікти та "розмежувати" життя без радикальних перепланувань.

Раніше ми розповідали, чи може свекруха або теща претендувати на квартиру. А також, хто може втратити право власності на нерухомість у лютому.