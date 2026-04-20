Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Главная Рынок недвижимости Владельцы жилья могут потерять недвижимость: в чем угроза реестров

Владельцы жилья могут потерять недвижимость: в чем угроза реестров

Дата публикации 20 апреля 2026 04:20
Право собственности на жилье: когда возникают трудности с выплатами и налогами
Женщина подписывает договор. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы даже не догадываются, что их квартира или дом могут "зависнуть" между двумя реестрами одновременно. Это происходит из-за того, что до 2013 года все данные хранились в БТИ, а позже появилась современная цифровая база.

Именно это создает путаницу, которая проявляется не сразу, а при оформлении помощи или налогов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Как проверить право собственности на квартиру в электронном реестре

Ранее регистрацией занимались исключительно БТИ, и все бумаги имели вид обычных книжек или карточек.

После 2013 года заработал Государственный реестр вещных прав. Проблема в том, что старые данные не всегда автоматически исчезали после появления новых.

Из-за этого возникает ситуация, когда по документам владельцем является один человек, а в архивных записях до сих пор фигурирует предыдущий. Это "зацикливание" баз создает хаос, который мешает свободно распоряжаться имуществом.

Читайте также:

Когда нужно платить налог на недвижимость

Дублирование информации — это не просто техническая ошибка, а реальная финансовая угроза. Налоговая видит "лишние" квадратные метры, которые на самом деле вам уже не принадлежат или отображаются дважды.

В результате приходят квитанции на оплату налога за имущество, которое вы давно продали. Кроме того, органы соцзащиты могут отказать в назначении субсидии, считая, что вы владеете целым "дворцом" недвижимости.

Где взять выписку из Реестра прав собственности на жилье

Государственный регистратор или нотариус не имеют права по собственной инициативе зайти в систему и "исправить" старую запись. Это происходит только в двух случаях: когда вы снова что-то продаете или дарите, или если вы сами обратитесь с соответствующим заявлением.

Если вы купили жилье, а старый владелец до сих пор там "числится" в архивах, именно вам придется инициировать погашение устаревшей записи.

Какие документы нужны для внесения изменений в реестр

Чтобы убрать дублирование, заинтересованное лицо (собственник или наследник) должно подать заявление государственному регистратору. Процедура стала максимально быстрой — по закону изменения вносятся в течение одного рабочего дня.

После проставления отметки о "погашении" старой записи в архивном реестре БТИ, ваши данные станут корректными, а претензии налоговиков или социальных служб исчезнут.

Как сообщали Новини.LIVE, регистрация права собственности через суд обычно становится единственным выходом в случае потери документов или возникновения имущественных споров. Однако стоит помнить, что само решение суда является лишь основанием для оформления, а не финальным шагом. Чтобы официально стать владельцем, необходимо обязательно внести соответствующие сведения в государственный реестр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что из-за войны многие украинцы до сих пор формально владеют жильем, которого физически уже нет. Откладывать документальное подтверждение разрушений не стоит: пока объект значится в реестрах, вы фактически остаетесь налогоплательщиком и теряете право на государственную компенсацию.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

