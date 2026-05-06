Отсутствие кадастрового номера: последствия и риски в спорах с соседями

Люди на огороде и документы. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине земля всегда была причиной самых жарких споров между людьми, особенно когда граница между участками существует лишь "на словах". Если кадастрового номера нет, участок фактически не имеет юридических координат. В случае спора это может стать критическим фактором.

Без официальных координат любой конфликт с соседом может закончиться не в вашу пользу, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Рошко.

Почему возникнет земельный спор с соседями

Когда участок не внесен в Государственный земельный кадастр, его границы не имеют геодезической привязки. Это означает, что сосед может совершенно "случайно" подвинуть свой забор на метр в вашу сторону.

Без кадастрового номера вы не сможете доказать в суде, где именно заканчивается ваша территория, ведь старые государственные акты без координат имеют слабую юридическую силу по сравнению с цифровыми данными.

Ограничение прав владельца земли

Если дело доходит до суда, отсутствие регистрации в кадастре значительно ослабляет позицию собственника. Основные последствия:

Читайте также:

невозможно доказать точные границы участка;

сложно требовать сноса чужих построек;

существует риск наложения соседних участков;

сделки купли или дарения блокируются.

Отдельно стоит учитывать норму статьи 132 Земельного кодекса Украины: отчуждение участка возможно только при наличии кадастрового номера.

Как защитить землю без кадастрового номера

В современных условиях выигрывает тот, кто имеет технические документы. Даже если конфликт уже возник, ситуацию можно исправить.

Что стоит сделать:

Заказать разработки документации по землеустройству у сертифицированного инженера. Присвоить кадастровый номер и зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав. Официальное установить межевые знаки в присутствии свидетелей и соседа.

Практика показывает, что неформальные договоренности с соседями не защищают в долгосрочной перспективе, отмечает Рошко. Только официально закрепленные границы имеют юридическую силу.

Как сообщали Новини.LIVE, споры за границу или намерение расширить хозяйство за счет соседей часто заставляют украинцев выяснять, кому именно принадлежит земля рядом. Несмотря на ограничения военного времени, найти владельца участка в 2026 году стало значительно легче, ведь большинство бумажных архивов наконец перекочевали в онлайн-реестры.

Также Новини.LIVE рассказывали, что механизм начисления земельного налога стал более справедливым благодаря обновленному подходу к расчету. Отныне сумма в платежке зависит от фактического срока эксплуатации надела, а не просто от наличия права собственности. Такое нововведение освобождает хозяев от лишних расходов за периоды, когда земля фактически простаивала.