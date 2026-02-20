Новые правила — только некоторым украинцам разрешат приватизировать служебное жилье

Эпоха массовой приватизации жилья в Украине подходит к концу. Фото: Freepik

В Украине ограницили право бесплатно оформить государственное жилье в собственность. Принятый закон №12377 "Об основных принципах жилищной политики" фактически ставит точку в многолетней практике, когда служебные квартиры со временем автоматически становились частной собственностью.

Такая реформа — это попытка наконец избавиться от советского наследия и коррупционных дыр, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу профильного комитета Верховной Рады Елену Шуляк.

По ее словам, ранее система работала неэффективно.

"Раньше были случаи, когда служебное жилье неоднократно приватизировали и продавали. Теперь это невозможно", — подчеркнула Шуляк.

Кто может приватизировать государственное жилье

Полностью бесплатную передачу жилья в собственность не отменяют, но ее фокус становится очень узким. Право на приватизацию сохранят только те, кто непосредственно защищает государство или нуждается в особой социальной защите. Это:

Военные и их семьи; Сотрудники полиции и спасатели (ГСЧС); Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Для них будут действовать отдельные процедуры через профильные ведомства. Все остальные категории граждан, которые будут претендовать на государственную поддержку, будут получать квартиры только на условиях аренды (служебной или социальной) без права выкупа.

Те, кто уже успел начать процесс оформления документов, имеют шанс его завершить.

"После завершения переходного периода бесплатное жилье будет доступно только для определенных категорий", — отметила депутат.

Она уточнила, что закон позволяет довести дело до конца во время действия военного положения и еще в течение одного года после его отмены.

Служебное жилье без права приватизации

Фактически, Украина переходит на европейскую модель. Вместо того, чтобы раздавать недвижимость, которую потом часто перепродавали по рыночным ценам, государство будет создавать фонд социального жилья.

Главная цель — прозрачность. Как отмечает Шуляк, новый подход должен навсегда закрыть схемы, где служебные квартиры были способом быстрого обогащения чиновников. Теперь социальное жилье станет именно инструментом поддержки, а не бесплатным активом для перепродажи.

Как сообщалось, многие пытаются приватизировать квартиру собственноручно, надеясь сэкономить на услугах юристов. Хотя закон гарантирует право на бесплатную передачу жилья в собственность, реальный процесс часто превращается в изнурительный бюрократический квест.

Также мы рассказывали, что из-за постоянных изменений в законах люди часто путаются, можно ли сейчас получить землю бесплатно. Сейчас в стране действует мораторий на приватизацию, однако для определенных категорий граждан все же оставили "лазейки" в виде исключений.