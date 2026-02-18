Отмена старого Жилищного кодекса - как не потерять неприватизированную квартиру

Жилищная реформа усложняет процесс приватизации недвижимости. Фото: Freepik

После подписания закона №12377 президентом в Украине фактически стартовала новая жилищная реформа. Жилищный кодекс, который действовал еще со времен Советского Союза, будет отменен. Одновременно обнуляется и система квартирных очередей.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина, пока закон о приватизации еще работает в старом режиме — это последний шанс украинцев. По его словам, система, обещавшая "квартиру каждому", окончательно уходит в прошлое.

Реклама

Читайте также:

Квартирные очереди после реформы

Государство существенно сузило круг тех, кто может претендовать на бесплатное жилье. Фактически оставлено только четыре категории:

военные и их семьи, спасатели, полицейские;

внутренне перемещенные лица;

дети-сироты;

люди с инвалидностью и пострадавшие от катастроф.

Другие граждане из так называемой общей очереди больше не рассматриваются как претенденты на бесплатные квадратные метры.

Что будет с неприватизированным жильем

Наибольший риск касается тех, кто до сих пор живет по ордеру и не оформил право собственности. После завершения военного положения и еще через 12 месяцев понятие бессрочного пользования исчезнет. Государство переходит на модель социальной аренды.

"Квартира не ваша. Вы в ней просто живете. А если хотите передать ее детям — тогда выкупайте", — объясняет Симутин.

Это означает, что жилье останется в собственности общины или государства, поэтому передать его по наследству без приватизации будет невозможно

Почему не стоит медлить с приватизацией квартиры

В течение военного положения и года после его завершения еще действует возможность подать документы на приватизацию. Далее правила могут стать более жесткими.

Реформа уже изменила подход государства к жилищной политике. Теперь ответственность за сохранение своего жилья фактически переходит к самим гражданам, констатирует адвокат. А значит решение придется принимать заранее, чтобы не остаться только арендатором в собственной квартире.

Как сообщалось, многие пытаются приватизировать квартиру собственноручно, надеясь сэкономить на юристах. Хотя закон гарантирует право на бесплатное получение жилья, реальная бумажная волокита часто становится для владельцев неприятным сюрпризом.

Также мы рассказывали, что из-за постоянных изменений в законах бесплатная приватизация земли во время войны вызывает немало вопросов и путаницы. Несмотря на действующий общий запрет, в законодательстве все же предусмотрено несколько конкретных случаев, когда получить участок можно даже сейчас.