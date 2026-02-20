Житлова реформа — лише деякі українці зможуть приватизувати державні квартири

Епоха масової приватизації житла в Україні добігає кінця. Фото: Freepik

Право безоплатно оформити державне житло у власність суттєво обмежили. Новий закон №12377 "Про основні засади житлової політики" фактично ставить крапку в багаторічній практиці, коли службові квартири з часом автоматично ставали приватною власністю. Тепер отримати квадратні метри задарма зможе лише вузьке коло осіб, тоді як для решти житло перейде у формат довгострокової оренди.

Така реформа — це спроба нарешті позбутися радянського спадку та корупційних дірок, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову профільного комітету Верховної Ради Олену Шуляк.

Реклама

Читайте також:

За її словами, раніше система працювала неефективно.

"Раніше були випадки, коли службове житло неодноразово приватизовували і продавали. Тепер це неможливо", — підкреслила Шуляк.

Хто може приватизувати державне житло

Повністю безоплатну передачу житла у власність не скасовують, але її фокус стає дуже вузьким. Право на приватизацію збережуть лише ті, хто безпосередньо захищає державу або потребує особливого соціального захисту. Це:

Військові та їхні родини; Співробітники поліції та рятувальники (ДСНС); Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Для них діятимуть окремі процедури через профільні відомства. Усі інші категорії громадян, які претендуватимуть на державну підтримку, отримуватимуть квартири лише на умовах оренди (службової чи соціальної) без права викупу.

Ті, хто вже встиг розпочати процес оформлення документів, мають шанс його завершити.

"Після завершення перехідного періоду безоплатне житло буде доступне лише для визначених категорій", — зауважила депутатка.

Вона уточнила, що закон дозволяє довести справу до кінця під час дії воєнного стану та ще протягом одного року після його скасування.

Службове житло без права приватизації

Фактично, Україна переходить на європейську модель. Замість того, щоб роздавати нерухомість, яку потім часто перепродавали за ринковими цінами, держава створюватиме фонд соціального житла.

Головна мета — прозорість. Як зазначає Шуляк, новий підхід має назавжди закрити схеми, де службові квартири були способом швидкого збагачення чиновників. Тепер соціальне житло стане саме інструментом підтримки, а не безплатним активом для перепродажу.

Як повідомлялось, багато хто намагається приватизувати квартиру власноруч, сподіваючись заощадити на послугах юристів. Хоча закон гарантує право на безоплатну передачу житла у власність, реальний процес часто перетворюється на виснажливий бюрократичний квест.

Також ми розповідали, що через постійні зміни в законах люди часто плутаються, чи можна зараз отримати землю безплатно. Наразі в країні діє мораторій на приватизацію, проте для певних категорій громадян все ж залишили "лазівки" у вигляді винятків.