Продажа квартиры в Украине: возможна ли, если супруг или супруга гражданин РФ

Женщина с документами и дом в Киеве.

Продажа квартиры в Украине во время военного положения и так непростой процесс, но ситуация усложняется, если один из супругов имеет гражданство РФ. Здесь переплетаются нормы семейного права и ограничения, которые действуют для нотариальных действий. Поэтому даже формально "ваша" квартира может стать проблемой на этапе сделки.

При этом во многих случаях решение есть — но нужно правильно подготовиться, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Как продать квартиру без согласия второго супруга

Главное препятствие при продаже жилья в такой ситуации — это "презумпция совместности имущества". Согласно украинскому законодательству, все, что вы купили, находясь в браке, принадлежит обоим поровну.

"Даже если квартира оформлена только на Вас, это само по себе не делает ее Вашей личной частной собственностью", — объясняет Айвазян.

Для нотариуса не имеет значения, кто платил за коммунальные услуги или чье имя указано в техническом паспорте. Если брак официальный, по статье 65 Семейного кодекса Украины, продажа требует письменного и нотариально заверенного согласия второго супруга.

Читайте также:

Проблема в том, что во время войны нотариусы имеют строгие ограничения по работе с гражданами РФ, что делает получение такого согласия внутри Украины почти невозможным, если человек не имеет постоянного вида на жительство.

Документы для подтверждения личной собственности на квартиру

Самый простой путь продать имущество без участия супруга или супруги из РФ — доказать, что квартира принадлежит только вам. Если недвижимость была получена в наследство, подарена лично вам или куплена до брака, согласие партнера не требуется.

"Такая ситуация далеко не простая. Прежде всего вопросы, ответ на которые может значительно упростить решение проблемы и улучшить Ваши шансы на продажу квартиры. Есть ли документальные подтверждения того, что Вы приобрели недвижимость за свои собственные средства?" — отмечает Айвазян.

Доказательства, которые помогут продать квартиру без согласия:

Договоры дарения денег или свидетельства о праве на наследство. Банковские выписки, подтверждающие наличие средств еще до свадьбы. Документы о продаже вашего другого личного имущества, за деньги от которого купили текущую квартиру. Брачный контракт, где четко прописан статус этой недвижимости.

Согласие на продажу недвижимости от гражданина РФ за границей

Если квартира все же является общей собственностью, а муж или жена с российским паспортом находится за пределами Украины, ситуацию можно решить через третьи страны. Поскольку в Украине нотариальные действия с гражданами РФ ограничены постановлениями Кабмина №164 и №187, прямое обращение к украинскому нотариусу обычно заканчивается отказом.

Выходом может стать оформление документов в Европе или других странах.

"Один из супругов может временно выехать в третью страну и там оформить нотариальное согласие на продажу вашей квартиры. Правда такое согласие надо будет апостилировать и перевести на украинский язык", — советует Айвазян.

После того, как такой документ попадает в Украину, его перевод заверяется местным нотариусом, и это становится законным основанием для проведения сделки купли-продажи.

Ограничения на продажу имущества во время военного положения

В Украине продолжают действовать особые правила финансового мониторинга и проверки сторон сделки. Если владелец сможет доказать, что квартира была приобретена за личные средства, "отчудить недвижимость будет несложно".

Однако любая ошибка в документах или отсутствие "бумажной цепочки" движения денег может привести к тому, что нотариус откажет в регистрации из-за риска оспаривания сделки в будущем.

Айвазян подчеркивает, что закон защищает имущественные права обеих сторон, независимо от их гражданства. Поэтому подготовка к такой продаже должна быть максимально тщательной, с акцентом на документальное подтверждение источников происхождения средств.

Как сообщали Новини.LIVE, хотя передача жилья в подарок кажется элементарной бесплатной процедурой, именно такие сделки чаще всего оспаривают в судах. Юридические дефекты или скрытые мотивы сторон могут обернуться аннулированием договора, ведь нотариусы придирчиво изучают, не скрывается ли за щедростью попытка обойти закон.

Также Новини.LIVE рассказывали, что расторжение брака неизбежно провоцирует жилищные споры, где ключевым фактором становится обеспечение прав детей, а не просто раздел имущества. Поскольку судебная практика непоколебимо стоит на защите интересов малышей, решение квартирного вопроса обычно варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств семьи.