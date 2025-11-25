Видео
Видео

Жилье в Киеве — какие квартиры стали доступнее

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 11:22
обновлено: 11:44
Цены на квартиры в Киеве — какое жилье стало купить проще
Люди с коробками. Фото: Freepik

Несмотря на рост цен в столице, реальная возможность накопить на покупку квартиры улучшилась. Даже в условиях подорожания на 7-10%, жилье в эквиваленте к зарплатам стало доступнее.

Аналитики ЛУН сравнили динамику цен и уровень предлагаемых зарплат и выяснили, что в пересчете на годы работы квартиры подешевели.

Читайте также:

"Абстрактные миллионы гривен мало что говорят, поэтому мы измеряем доступность в годах зарплаты. Именно этот подход позволяет увидеть реальную картину рынка", — отмечает бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский.

 

Жилье в Киеве — какие квартиры стали доступнее - фото 1
Как выросли цены на квартиры в Киеве. Фото: lun.ua/Instagram

Сколько лет нужно зарабатывать на квартиру Киев

За год средняя стоимость вторичного жилья выросла:

  • однокомнатные — на 10%;
  • двухкомнатные — на 7,4%;
  • трехкомнатные — на 9,5%.

Однако эквивалент в годах работы уменьшился:

  • однокомнатная равна 7 лет и 7 месяцев зарплат (в прошлом году — 8 лет и 3 месяца);
  • двухкомнатная — 12 лет (в прошлом году — 13 лет и 2 месяца);
  • трехкомнатная — 17 лет и 6 месяцев (в прошлом году — 19).

Таким образом доступность в столице улучшилась на 7-10%. Это стало возможным благодаря более стремительному росту доходов в ряде профессий, отмечают специалисты.

 

Жилье в Киеве — какие квартиры стали доступнее - фото 2
Сколько лет надо откладывать зарплату для покупки квартиры в Киеве. Фото: lun.ua/Instagram

Зарплаты и накопления на квартиру в Киеве

Быстрее всего "заработать на квадратные метры" способны работники технических и строительных специальностей. Средняя зарплата около 52,5 тыс. грн в месяц позволяет автослесарям или плиточникам собрать на однокомнатную примерно за 4,4 года.

Зато определенные профессии сталкиваются с более длинным путем к собственному жилью:

  • уборщики — 13 лет и 4 месяца;
  • охранники — 10 лет и 5 месяцев;
  • няни — 10 лет и 1 месяц.

"Мы анализируем не текущие, а предложенные зарплаты в вакансиях, что отражает реальную ситуацию на рынке труда", — уточняет Судилковский.

Тенденции рынка недвижимости Киева

Повышение доступности стимулирует интерес к вторичному рынку. Покупатели все активнее сравнивают варианты, обращают внимание на транспортную доступность, инфраструктуру и перспективы района.

Главные тенденции, которые формируют рынок:

  • стабилизация соотношения цены и доходов;
  • рост спроса на однокомнатные и компактные двухкомнатные;
  • переориентация покупателей на районы с потенциалом застройки и реконструкции.

В ЛУН ожидают, что улучшение этого соотношения станет основой для оживления сделок в 2025 году.

Как сообщалось, несмотря на военные условия, украинский рынок элитной недвижимости продолжает расти, сохраняя спрос на дорогие частные дома. Как и раньше, наибольшая концентрация люксового жилья наблюдается в регионах, прилегающих к Киеву.

Также мы рассказывали, что Украина столкнулась с беспрецедентным этапом жилищной нестабильности, вызванной четвертым годом войны. Масштабные разрушения и значительное перемещение людей создали на рынке недвижимости ситуацию, которую страна никогда раньше не переживала.

