Зруйнований будинок: чи дозволено прописаній людині отримати компенсацію

Гроші, документи та пошкоджений будинок.

Втрата житла через війну — це не лише емоції, а й складні юридичні процедури. Особливо заплутаними стають ситуації, коли власник загинув, а в будинку залишилися прописані родичі. Такі випадки непоодинокі, і механізм дій уже частково відпрацьований.

Головне — розуміти, що сама прописка не дає автоматичного права на компенсацію, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Андрія Брильова.

Чи може прописана людина отримати компенсацію

Як пояснює фахівець, відповідь залежить від оформлення спадщини.

"Зможе, але після того, як прописана людина набуде право власності на нерухомість у порядку спадкування", — зазначає він.

Тобто ключова умова — стати новим власником. Саме до власника переходить право на компенсацію за єВідновленням — програма передбачає, що виплати отримує саме той, чиє ім'я внесено до Реєстру речових прав.

Отже, перший крок — візит до нотаріуса для відкриття спадкової справи. Якщо людина проживала разом із померлим на момент його смерті, вона вважається такою, що прийняла спадщину автоматично, проте документальне підтвердження все одно необхідне.

"Спадкоємець стає повноправним претендентом на виплати лише після отримання свідоцтва про право на спадщину", — каже Брильов.

Для цього потрібно надати нотаріусу докази спорідненості, документи на будинок та підтвердження смерті власника. Після отримання свідоцтва необхідно переконатися, що право власності зафіксоване в електронному реєстрі, адже без цього подати заявку через Дію буде неможливо.

Хто має право на компенсацію за єВідновленням

Право на компенсацію мають не лише ті, хто володів майном на початок війни, а й їхні законні наступники. Подавати заяву на відшкодування за знищений будинок можна навіть тоді, коли майно знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо технічна можливість оцінки збитків підтверджена урядовими постановами.

"Процес не є автоматичним — ви повинні особисто ініціювати подання інформаційного повідомлення про пошкоджене майно", — наголошує юрист.

Після того, як свідоцтво про право на спадщину отримане, алгоритм дій стає простішим. Потрібно зайти у застосунок "Дія", обрати послугу "єВідновлення" та подати заяву про отримання компенсації.

Комісія при місцевій владі розгляне звернення, проведе обстеження об’єкта (якщо це фізично можливо) та винесе рішення про надання житлового сертифіката або коштів на ремонт.

Що гальмує виплати за єВідновленням

Навіть за роки роботи єВідновлення, тисячі українських родин і досі не можуть отримати обіцяну компенсацію через бюрократичні перепони в регіонах, заявила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Хоча механізми через Дію працюють злагоджено, реалізація програми часто гальмує на рівні місцевого самоврядування.

"Держава знайшла гроші, створила механізми, а на місцях відбувається така пробуксовка", — констатує Шуляк.

За її словами, саме від оперативності мерів та сільських голів залежить швидкість виїзду спеціальних комісій для огляду пошкоджень. Як пояснює депутатка, "комісія виїжджає на місце, фіксує і, якщо потрібно, організовує технічну експертизу", без чого виплати просто неможливі.

У підсумку, через організаційну неспроможність окремих громад, люди залишаються без допомоги навіть за повної готовності центру фінансувати відновлення.

