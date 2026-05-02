Компенсация за разрушенное жилье совладельцам: как оформить в 2026 году

Вопрос крыши над головой остается самым болезненным для тысяч украинцев, чей дом стал целью врага в течение этих четырех лет войны. Когда жильем владеет один человек, путь к компенсации понятен, но совместная собственность часто становится юридическим лабиринтом. В 2026 году механизм выплат стал более четким, однако он требует от всех хозяев единства и правильных бумаг.

Без официального закрытия права собственности на руины государство просто не сможет выдать вам средства на новый дом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Как получить компенсацию за разрушенное имущество совладельцам

Главный секрет успешного получения сертификата — это полное согласие между всеми владельцами. Если квартира принадлежала супругам или родственникам, закон требует совместного заявления от каждого, чье имя вписано в документы.

Когда дом уничтожен полностью, право собственности на него должно быть официально прекращено в реестре. Это делается одновременно для всех участников у нотариуса или через ЦПАУ. Но важно понимать: пока объект "существует" на бумаге как целый, система не пропустит выплату компенсации.

Какие документы нужны для прекращения права собственности

Прежде чем идти к регистратору, убедитесь, что ваш дом уже "видит" государство в электронном виде. Если вы покупали жилье до 2013 года, его сначала надо внести в современный Государственный реестр (ГРРП). Только после "оцифровки" можно зафиксировать факт уничтожения.

Читайте также:

Основным доказательством для вас станет Акт комиссионного обследования или выписка из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Без этого подтверждения от местной общины регистратор не имеет права аннулировать старые документы.

Процедура получения жилищного сертификата

Алгоритм действий в 2026 году выглядит так: сначала комиссия осматривает руины и вносит данные в систему, затем совладельцы собираются вместе (или передают доверенность из-за границы) и подают заявление на прекращение права собственности.

Лишь после получения выписки о том, что объекта больше не существует, вы становитесь в очередь на сертификат.

"Не спешите удалять записи о праве собственности слишком рано. Это стоит делать лишь тогда, когда комиссия уже официально согласовала сумму вашей будущей компенсации", — советуют специалисты.

Если же между родственниками возникают споры относительно долей, стоит обратиться к юристу еще до подачи заявки в Дію. В 2026 году программа позволяет каждому совладельцу получить свою часть компенсации на отдельный счет или объединить усилия для покупки одного большого дома.

Как сообщали Новини.LIVE, с мая 2026 года переселенцы из оккупированных регионов получили возможность бронировать средства на приобретение жилья в рамках обновленного этапа єВідновлення. Несмотря на пилотный формат с определенными лимитами, этот механизм станет базовым стандартом для дальнейшего расширения государственной поддержки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что программа "єВідновлення" претерпела существенные трансформации: правительство не только обновило предельные суммы выплат, но и ввело более жесткие критерии отбора и актуальные прайсы на строительные работы.