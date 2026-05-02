Компенсація за зруйноване житло співвласникам: як оформити у 2026 році

Питання даху над головою залишається найболючішим для тисяч українців, чий дім став ціллю ворога протягом цих чотирьох років війни. Коли житлом володіє одна людина, шлях до компенсації зрозумілий, але спільна власність часто стає юридичним лабіринтом. У 2026 році механізм виплат став чіткішим, проте він вимагає від усіх господарів єдності та правильних паперів.

Без офіційного закриття права власності на руїни держава просто не зможе видати вам кошти на нову оселю, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Як отримати компенсацію за зруйноване майно співвласникам

Головний секрет успішного отримання сертифіката — це повна згода між усіма власниками. Якщо квартира належала подружжю чи родичам, закон вимагає спільної заяви від кожного, чиє ім'я вписане в документи.

Коли будинок знищено вщент, право власності на нього має бути офіційно припинене в реєстрі. Це робиться одночасно для всіх учасників у нотаріуса або через ЦНАП. Але важливо розуміти: поки об’єкт "існує" на папері як цілий, система не пропустить виплату компенсації.

Які документи потрібні для припинення права власності

Перш ніж іти до реєстратора, переконайтеся, що ваш будинок уже "бачить" держава в електронному вигляді. Якщо ви купували житло до 2013 року, його спочатку треба внести в сучасний Державний реєстр (ДРРП). Тільки після "оцифрування" можна зафіксувати факт знищення.

Читайте також:

Основним доказом для вас стане Акт комісійного обстеження або витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Без цього підтвердження від місцевої громади реєстратор не має права анулювати старі документи.

Процедура отримання житлового сертифіката єВідновлення

Алгоритм дій у 2026 році виглядає так: спочатку комісія оглядає руїни та вносить дані в систему, потім співвласники збираються разом (або передають довіреність з-за кордону) і подають заяву на припинення права власності.

Лише після отримання витягу про те, що об’єкта більше не існує, ви стаєте в чергу на сертифікат.

"Не поспішайте видаляти записи про право власності занадто рано. Це варто робити лише тоді, коли комісія вже офіційно погодила суму вашої майбутньої компенсації", — радять фахівці.

Якщо ж між родичами виникають суперечки щодо часток, варто звернутися до юриста ще до подання заявки в Дію. У 2026 році програма дозволяє кожному співвласнику отримати свою частину компенсації на окремий рахунок або об’єднати зусилля для купівлі одного великого будинку.

Як повідомляли Новини.LIVE, від травня 2026 року переселенці з окупованих регіонів отримали можливість бронювати кошти на придбання житла в межах оновленого етапу єВідновлення. Попри пілотний формат із певними лімітами, цей механізм стане базовим стандартом для подальшого розширення державної підтримки.

Також Новини.LIVE розповідали, що програма "єВідновлення" зазнала суттєвих трансформацій: уряд не лише оновив граничні суми виплат, а й запровадив жорсткіші критерії відбору та актуальні прайси на будівельні роботи.