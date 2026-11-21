Многоквартирный дом. Фото: Новини.LIVE

Арендаторы не всегда могут чувствовать себя хозяевами квартиры, ведь владелец может захотеть проверить ремонт, мебель или состояние бытовой техники. В то же время право собственности не дает ему возможности приходить без предупреждения и требовать доступа к жилью в любое время. Украинское законодательство устанавливает пределы таких посещений и защищает право жильцов на неприкосновенность частной жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cedos.

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Имеет ли право владелец квартиры приходить без предупреждения

Сам факт владения недвижимостью не дает арендодателю неограниченного доступа к жилью, которое он передал другому человеку для проживания. После заключения договора арендатор получает право пользоваться жильем, а владелец должен уважать его частную жизнь.

Статья 30 Конституции Украины гарантирует неприкосновенность жилища. Проникновение в него без мотивированного решения суда не допускается, за исключением неотложных случаев, предусмотренных законом.

Также статья 311 Гражданского кодекса Украины закрепляет право физического лица на неприкосновенность жилища. Это означает, что арендодатель не может просто воспользоваться запасными ключами и зайти в квартиру без согласования с жильцами только потому, что он является ее владельцем.

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В то же время стороны могут заранее договориться о порядке посещений. Например, определить, как часто владелец будет проверять состояние жилья, за сколько времени будет предупреждать о визите и должен ли арендатор присутствовать.

Может ли арендодатель проверять квартиру без арендаторов

Владелец имеет право заботиться о сохранности своего имущества, но плановые осмотры не должны превращаться в самовольные посещения. Если арендодатель хочет проверить состояние мебели, техники, сантехники или сделать фотографии помещения, время такого визита необходимо согласовать с арендатором.

Также предварительной договоренности требует доступ в квартиру для проведения ремонта, замены оборудования или осмотра коммуникаций, если ситуация не является аварийной.

Особенно важно прописать правила доступа в договоре аренды. В нем можно указать:

периодичность плановых осмотров квартиры;

срок уведомления о предстоящем визите;

допустимое время посещения;

порядок доступа мастеров и других специалистов;

условия посещения жилья в отсутствие арендаторов.

Если в договоре не указан конкретный срок уведомления, это не означает, что собственник автоматически получает право приходить без согласования.

В каких случаях собственник может зайти без разрешения

Отдельная ситуация — авария или иное неотложное обстоятельство, когда промедление может угрожать людям или имуществу. Например, в квартире произошел прорыв трубы, возник пожар или есть признаки утечки газа.

В таких случаях необходимо принять меры для устранения опасности и предотвращения значительного ущерба. В то же время обычное желание проверить жилье, забрать свои вещи или показать квартиру потенциальным покупателям не является автоматическим основанием для проникновения без согласия жильцов.

Поэтому даже если у арендодателя есть запасные ключи, их использование должно быть обосновано обстоятельствами, а не только желанием владельца попасть в помещение.

Что делать, если арендодатель заходит в квартиру без разрешения

Если арендодатель регулярно приходит без предупреждения или заходит в квартиру в отсутствие жильцов, арендатору следует в первую очередь письменно уведомить о несогласии с такими действиями.

Также необходимо сохранять переписку, уведомления о визитах, записи камер наблюдения и другие доказательства. Если владелец игнорирует просьбы, можно предложить в письменной форме согласовать правила доступа к жилью или обратиться за юридической консультацией.

Если самовольное проникновение сопровождается угрозами, повреждением имущества или другими противоправными действиями, следует обратиться в полицию.

Какая ответственность предусмотрена за незаконное проникновение в жилище

Статья 162 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. В частности, незаконное проникновение в жилище или иное владение лица может наказываться штрафом от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет, пробационным надзором на срок до трех лет или ограничением свободы на тот же срок.

Однако сам факт прихода арендодателя без предупреждения еще не означает автоматического совершения уголовного правонарушения. Правовая оценка дается с учетом обстоятельств, наличия согласия жильцов, условий договора и других доказательств.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что налог на аренду жилья в Украине снизили до 10%. Новые правила предусматривают снижение ставки НДФЛ для владельцев недвижимости при определенных законом условиях. Это влияет на сумму дохода, которую хозяева квартир могут оставить после уплаты налогов.

Также Новини.LIVE писали о том, кто сможет арендовать государственное жилье на 30 лет с правом последующего выкупа. Такая возможность предусмотрена для граждан, проживающих в соответствующем государственном или коммунальном жилье не менее 10 лет. В то же время социальное жилье не подпадает под этот механизм.