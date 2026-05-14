Риски при сделке с недвижимостью в Украине: как не потерять деньги и жилье

Покупка или продажа недвижимости остается одной из самых рискованных финансовых операций в Украине. Даже если квартира или дом внешне не вызывают подозрений, проблемы могут появиться уже после подписания договора. Часто покупатели узнают об арестах, долгах или судебных спорах только после переоформления права собственности.

Именно поэтому в 2026 году лучше не полагаться только на слова продавца или риелтора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Основные риски при покупке квартиры

Самая большая опасность кроется в юридической "чистоте" объекта. Часто покупатели сталкиваются со скрытыми арестами или ипотеками, которые не подтянулись в базу мгновенно.

Особое внимание стоит уделить цепочке предыдущих владельцев: если хотя бы одна сделка в прошлом была незаконной, суд может аннулировать все последующие продажи.

Также не забывайте о судебных спорах, где родственники продавца внезапно заявляют о своих правах на долю в имуществе уже после того, как вы передали деньги.

Как проверить застройщика перед покупкой

Рынок первичной недвижимости в 2026 году стал более прозрачным, но риски двойных продаж или остановки строительства никуда не исчезли. Важно анализировать не только красивый рендер дома, но и разрешительную документацию на землю и лицензии.

Проверка репутации девелопера и анализ условий инвестиционного договора помогут избежать ситуации, когда сдача объекта затягивается на годы, а налоговые обязательства ложатся на плечи покупателя.

Как безопасно купить квартиру

Эксперты советуют не спешить с передачей задатка и не соглашаться на сомнительные схемы занижения стоимости в договоре. Все документы нужно проверять еще до встречи у нотариуса.

Юридическое сопровождение помогает выявить риски еще до подписания договора. В него обычно входит проверка недвижимости, анализ документов продавца, подготовка договора и контроль регистрации права собственности.

Также специалисты проверяют возможные налоговые последствия и финансовые обязательства после сделки. Это особенно важно в случаях продажи наследственного имущества, инвестиций в новостройки или покупки жилья по доверенности.

Как сообщали Новини.LIVE, покупка квартиры на вторичном рынке в 2026 году может обернуться серьезными проблемами даже тогда, когда жилье выглядит идеально, а цена кажется выгодной. За хорошим ремонтом нередко скрываются долги, сомнительные документы, судебные споры или перепланировка без разрешений, поэтому перед передачей аванса стоит проверять не только продавца, но и полную историю недвижимости.

Также Новини.LIVE рассказывали, что покупка квартиры по жилищному ваучеру оказалась более сложной процедурой, чем ожидают многие украинцы. Больше всего трудностей возникает на первичном рынке, ведь далеко не все застройщики готовы проводить такие сделки, а решающим фактором становится не стоимость квартиры или расположение, а полный пакет документов и юридическая чистота объекта.