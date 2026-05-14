Ризики при угоді з нерухомістю в Україні: як не втратити гроші та житло

Покупка або продаж нерухомості залишається однією з найризикованіших фінансових операцій в Україні. Навіть якщо квартира чи будинок зовні не викликають підозр, проблеми можуть з’явитися вже після підписання договору. Часто покупці дізнаються про арешти, борги чи судові спори лише після переоформлення права власності.

Саме тому у 2026 році краще не покладатися тільки на слова продавця або рієлтора, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Основні ризики при купівлі квартири

Найбільша небезпека криється в юридичній "чистоті" об’єкта. Часто покупці стикаються з прихованими арештами або іпотеками, які не підтягнулися в базу миттєво.

Особливу увагу варто приділити ланцюжку попередніх власників: якщо хоча б одна угода в минулому була незаконною, суд може анулювати всі наступні продажі.

Також не забувайте про судові спори, де родичі продавця раптово заявляють про свої права на частку в майні вже після того, як ви передали гроші.

Як перевірити забудовника перед купівлею

Ринок первинної нерухомості у 2026 році став прозорішим, але ризики подвійних продажів або зупинки будівництва нікуди не зникли. Важливо аналізувати не лише красивий рендер будинку, а й дозвільну документацію на землю та ліцензії.

Перевірка репутації девелопера та аналіз умов інвестиційного договору допоможуть уникнути ситуації, коли здача об’єкта затягується на роки, а податкові зобов’язання лягають на плечі покупця.

Як безпечно купити квартиру

Експерти радять не поспішати з передачею завдатку та не погоджуватися на сумнівні схеми заниження вартості у договорі. Усі документи потрібно перевіряти ще до зустрічі у нотаріуса.

Юридичний супровід допомагає виявити ризики ще до підписання договору. До нього зазвичай входить перевірка нерухомості, аналіз документів продавця, підготовка договору та контроль реєстрації права власності.

Також фахівці перевіряють можливі податкові наслідки та фінансові зобов’язання після угоди. Це особливо важливо у випадках продажу спадкового майна, інвестицій у новобудови або купівлі житла за довіреністю.

Як повідомляли Новини.LIVE, купівля квартири на вторинному ринку у 2026 році може обернутися серйозними проблемами навіть тоді, коли житло виглядає ідеально, а ціна здається вигідною. За хорошим ремонтом нерідко приховуються борги, сумнівні документи, судові спори чи перепланування без дозволів, тому перед передачею авансу варто перевіряти не лише продавця, а й повну історію нерухомості.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля нерухомості за житловим ваучером виявилася складнішою процедурою, ніж очікують багато українців. Найбільше труднощів виникає на первинному ринку, адже далеко не всі забудовники готові проводити такі угоди, а вирішальним фактором стає не вартість квартири чи розташування, а повний пакет документів і юридична чистота об’єкта.