Недостроенная старая школа. Фото: sales.tsbgalcontract.org.ua

В Украине на аукцион выставили недостроенную школу в Черновицкой области со стартовой ценой 283 934 гривны без НДС. Объект расположен в центре села, но степень готовности школьного здания составляет всего 5%. Сможет ли новый владелец обустроить здесь жилье, будет зависеть от документов и необходимых согласований.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

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Где продают недостроенную школу

Объект расположен в селе Слобода Черновицкой области на улице Ольги Кобылянской, 6. На продажу выставлены недостроенное здание школы и котельная. Общая площадь объекта в объявлении составляет 483 квадратных метра.

Согласно техническому паспорту, готовность школы составляет всего 5%, а котельной — 49%. Строительство начали еще до 1992 года, однако часть работ так и осталась незавершенной.

В школьном здании есть фундамент, частично возведены кирпичные стены и перекрытия. В то же время отсутствуют крыша, кровельное покрытие, пол, оконные и дверные блоки, лестницы, отделка и инженерные коммуникации. К объекту также не подведены водопровод, канализация, газ и электроэнергия.

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Сколько стоит объект и когда состоится аукцион

Стартовая цена недостроенной школы составляет 283 934 гривны без НДС. Налог начисляется на окончательную цену продажи, поэтому фактические расходы покупателя будут выше.

Торги запланированы на 27 октября 2026 года. Это голландский аукцион, в ходе которого стартовая цена постепенно снижается в соответствии с установленными правилами. Прием заявок завершается в тот же день в 16:40.

Для участия необходимо учесть и дополнительные платежи. Гарантийный взнос составляет 56 786,80 гривен, а регистрационный — 1 729,40 гривен. Отдельно условиями приватизации предусмотрена компенсация расходов на оценку объекта в размере 11 500 гривен без НДС.

Можно ли обустроить в бывшей школе жилье

Сама по себе приватизация недостроенной школы не означает, что её автоматически разрешат использовать в качестве жилого дома. В обнародованных документах объект указан как незавершённое строительство школы, а возможность переоборудования под жильё прямо не подтверждена.

Перед покупкой потенциальному владельцу придется выяснить, допускают ли градостроительные условия изменение назначения здания, какие проектные и разрешительные документы необходимы и соответствуют ли конструкции требованиям безопасности для будущего использования.

Есть и отдельный нюанс с землей. Участок под зданием не входит в сделку, а его использование покупатель должен урегулировать самостоятельно после приобретения права собственности на объект.

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