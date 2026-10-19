Недобудована стара школа. Фото: sales.tsbgalcontract.org.ua

В Україні на аукціон виставили недобудовану школу в Чернівецькій області зі стартовою ціною 283 934 гривні без ПДВ. Об’єкт розташований у центрі села, але готовність шкільної будівлі становить лише 5%. Чи зможе новий власник облаштувати тут житло, залежатиме від документів і необхідних погоджень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Фонд державного майна України.

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Де продають недобудовану школу

Об’єкт розташований у селі Слобода Чернівецької області на вулиці Ольги Кобилянської, 6. На продаж виставили незавершену будівлю школи та котельню. Загальна площа об’єкта в оголошенні становить 483 квадратні метри.

За технічним паспортом, готовність школи становить лише 5%, а котельні — 49%. Будівництво розпочали ще до 1992 року, проте частина робіт так і залишилася незавершеною.

У шкільній будівлі є фундамент, частково зведені цегляні стіни та перекриття. Водночас немає даху, покрівлі, підлоги, віконних і дверних блоків, сходів, оздоблення та інженерних робіт. До об’єкта також не підведені водопровід, каналізація, газ та електроенергія.

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Скільки коштує об’єкт і коли відбудеться аукціон

Стартова ціна недобудованої школи становить 283 934 гривні без ПДВ. Податок нараховують на фінальну ціну продажу, тому фактичні витрати покупця будуть більшими.

Торги заплановані на 27 жовтня 2026 року. Це голландський аукціон, під час якого стартова ціна поступово знижується за встановленими правилами. Прийом заявок завершується того ж дня о 16:40.

Для участі потрібно врахувати й додаткові платежі. Гарантійний внесок становить 56 786,80 гривні, а реєстраційний — 1 729,40 гривні. Окремо умовами приватизації передбачено компенсацію витрат на оцінку об’єкта в розмірі 11 500 гривень без ПДВ.

Чи можна облаштувати в колишній школі житло

Сама приватизація недобудованої школи не означає, що її автоматично дозволять використовувати як житловий будинок. В оприлюднених документах об’єкт зазначений як незавершене будівництво школи, а можливість переобладнання під житло прямо не підтверджена.

Перед купівлею потенційному власнику доведеться з’ясувати, чи допускають містобудівні умови зміну призначення будівлі, які проєктні та дозвільні документи потрібні та чи відповідають конструкції вимогам безпеки для майбутнього використання.

Є й окремий нюанс із землею. Ділянка під будівлею не є частиною продажу, а її використання покупець має врегулювати самостійно після набуття права власності на об’єкт.

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