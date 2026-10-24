Дома в городе Хамельн, Германия. Фото: УНИАН

На немецкой даче не всегда можно обустроить приусадебный участок по своему усмотрению. Установить большой бассейн, построить баню или заменить огород сплошным газоном. В садовых кооперативах действуют правила по использованию земли и возведению сооружений, а за нарушение могут потребовать демонтажа или даже расторгнуть договор аренды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на федеральный закон Германии.

Реклама

Почему на немецкой даче нельзя делать все, что вздумается

В Германии распространены Kleingarten — небольшие садовые участки, которые люди арендуют в специальных садовых кооперативах. Они предназначены прежде всего для выращивания фруктов, овощей и других растений для собственных нужд, а также для отдыха.

Федеральный закон о садовых участках устанавливает, что площадь такого сада, как правило, не должна превышать 400 квадратных метров. Для садового домика предусмотрен предел в 24 квадратных метра вместе с крытой террасой. Кроме того, домик не должен быть приспособлен для постоянного проживания.

Эти требования касаются именно садов, подпадающих под действие соответствующего закона, а не всех частных домов и дворов в стране. Дополнительные ограничения устанавливают местные органы власти и сами кооперативы.

Читайте также:

Почему на даче могут запретить бассейн

Установить большой стационарный бассейн на участке садового кооператива может быть невозможно из-за местных правил. Особенно это касается конструкций, которые вкопают в землю или обустраивают как постоянное сооружение.

Например, садовый кооператив в Фильсбибурге запрещает устанавливать пластиковые бассейны для плавания. Исключение сделано для небольших детских бассейнов диаметром до 1,2 метра, в которых нельзя использовать химические добавки.

Это правило действует именно в указанном объединении, а не по всей Германии. В других кооперативах могут быть свои ограничения относительно размеров, типа конструкции и условий использования бассейнов.

Поэтому перед покупкой даже переносного бассейна стоит ознакомиться с правилами конкретного участка. В противном случае владельцу придётся убирать конструкцию, не соответствующую условиям аренды.

Можно ли построить баню или сауну

С баней или сауной ситуация сложнее, чем с обычным садовым оборудованием. Дополнительное сооружение занимает место, а в зависимости от его конструкции может подпадать под строительные требования. Одного желания арендатора недостаточно, чтобы автоматически получить право на его установку.

Необходимо учитывать федеральные правила использования садовых участков, местные строительные нормы и положения договора аренды земли. Отдельно могут регулироваться размеры сооружения, его расположение и расстояние до соседнего участка.

В то же время утверждать, что бани и сауны запрещены на всех немецких дачах, неправильно. Перед строительством нужно уточнить, разрешает ли это конкретный кооператив и требуется ли согласование с соответствующими органами.

Важно также, что садовый домик в пределах такого кооператива нельзя обустраивать для постоянного проживания. Это одно из прямых требований федерального закона.

Почему сплошной газон может нарушать правила

Еще одна особенность немецких садовых кооперативов — требование использовать участок для садоводства, а не только для отдыха. Если вместо грядок, фруктовых деревьев и ягодных кустарников обустроить сплошной декоративный газон, это может противоречить правилам конкретного объединения.

Например, в Фильсбибурге не менее трети площади участка необходимо отводить под выращивание фруктов и овощей. Это требование прописано во внутреннем регламенте кооператива.

При этом сам газон не запрещен. Его можно использовать как часть двора, если остается достаточно места для садоводства. Проблема возникает тогда, когда декоративная территория фактически вытесняет выращивание растений.

Какие штрафы грозят за нарушение

Единого общенационального штрафа за установку бассейна, строительство бани или обустройство сплошного газона на садовом участке нет. Ответственность зависит от характера нарушения, местных норм и правил кооператива.

Конкретный пример можно найти в Фильсбибурге, где садовое объединение предусмотрело штраф до 50 евро за нарушение внутреннего регламента. Если нарушение не устранено после письменного предупреждения и установленного срока, оно может стать основанием для расторжения договора аренды.

Федеральный закон Германии о садовых участках также предусматривает возможность расторжения договора, если арендатор после письменного предупреждения продолжает использовать землю не по назначению или существенно нарушает свои обязанности.

Кроме того, за незаконно возведённое сооружение могут потребовать восстановить надлежащее состояние участка за свой счет. Поэтому финансовые последствия могут оказаться значительно больше, чем штраф, если придется демонтировать бассейн или перестраивать двор.

Что проверить перед обустройством немецкой дачи

Перед арендой участка или установкой дополнительных сооружений следует:

ознакомиться с правилами конкретного садового кооператива;

уточнить, разрешены ли бассейн, баня или сауна;

проверить требования к площади огорода и декоративного газона;

выяснить, нужно ли согласовывать строительные работы с правлением кооператива или местными органами власти.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие старые вещи снова возвращаются в интерьеры и что стоит сохранить дома. Некоторые предметы из прошлого могут стать стильным дополнением современного жилья. Поэтому прежде чем избавляться от старой мебели и декора, стоит оценить их внешний вид и возможности повторного использования.

Также Новини.LIVE сравнивали, сколько стоят три ночи для двоих в Буковеле и польской Бялке-Татранской на Новый год. Стоимость зимнего отдыха зависит от курорта, дат поездки и условий проживания. Заблаговременное сравнение цен поможет спланировать бюджет и выбрать подходящий вариант отпуска.