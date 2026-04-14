Недвижимость на ТОТ: Шуляк рассказала, что будет с жильем украинцев до июля

Елена Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Россия активизировала попытки юридически закрепить контроль над имуществом украинцев на временно оккупированных территориях. Ключевым дедлайном определен 1 июля 2026 года. После этой даты владельцы рискуют потерять жилье без возможности быстрого возвращения.

Российская сторона требует перерегистрации жилья в своих реестрах, рассказала председатель комитета председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

"Россия установила дедлайн до 1 июля 2026 года для перерегистрации недвижимости украинцев в своих реестрах. Фактически людей заставляют получать российский паспорт, чтобы не потерять жилье", — подчеркнула она.

Формально такие требования не всегда прописаны в законах РФ, однако на местах их навязывают.

"Чтобы внести недвижимость в Росреестр, нужно прийти лично, получить российский паспорт и действовать по их законодательству... это уже системная история", — отметила Шуляк.

Таким образом создается давление, когда без смены гражданства люди рискуют остаться без имущества.

Как украинцам не потерять право собственности

Шуляк рекомендует фиксировать все объекты недвижимости:

через приложение Дія;

через ЦПАУ;

через государственные онлайн порталы.

Это позволяет подтвердить право собственности независимо от действий оккупационных властей.

Международный реестр убытков для украинцев

Несмотря на давление врага, Украина призывает граждан не поддаваться на шантаж и действовать в правовом поле цивилизованного мира. Единственный путь к справедливости — фиксация преступления.

Данные о потерянном или захваченном имуществе нужно подавать в Международный реестр убытков. Это можно сделать через Дію, ЦПАУ или государственные порталы. Ваши данные станут фундаментом для выплат, когда заработает специальный компенсационный фонд, над которым сейчас работают более 50 стран-партнеров.

Как сообщали Новини.LIVE, размер и вид помощи в рамках "єВідновлення" напрямую зависят от результатов оценки повреждений вашего имущества. Специалисты определяют, нуждается ли дом только в косметическом ремонте, или владельцу целесообразнее выдать жилищный сертификат или выделить средства на возведение нового здания с нуля.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди, которые живут в неприватизированных домах, фактически лишены права на государственную компенсацию, поскольку по закону они являются лишь арендаторами, а не владельцами. Такая правовая незащищенность приводит к тому, что в случае разрушения дома граждане остаются и без крыши над головой, и без всяких шансов на возмещение убытков.