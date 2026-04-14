Главная Рынок недвижимости Шуляк рассказала, как украинцы могут до лета потерять жилье на ВОТ

Шуляк рассказала, как украинцы могут до лета потерять жилье на ВОТ

Дата публикации 14 апреля 2026 21:11
Недвижимость на ТОТ: Шуляк рассказала, что будет с жильем украинцев до июля
Елена Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Россия активизировала попытки юридически закрепить контроль над имуществом украинцев на временно оккупированных территориях. Ключевым дедлайном определен 1 июля 2026 года. После этой даты владельцы рискуют потерять жилье без возможности быстрого возвращения.

Российская сторона требует перерегистрации жилья в своих реестрах, рассказала председатель комитета председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

"Россия установила дедлайн до 1 июля 2026 года для перерегистрации недвижимости украинцев в своих реестрах. Фактически людей заставляют получать российский паспорт, чтобы не потерять жилье", — подчеркнула она.

Формально такие требования не всегда прописаны в законах РФ, однако на местах их навязывают.

"Чтобы внести недвижимость в Росреестр, нужно прийти лично, получить российский паспорт и действовать по их законодательству... это уже системная история", — отметила Шуляк.

Таким образом создается давление, когда без смены гражданства люди рискуют остаться без имущества.

Как украинцам не потерять право собственности

Шуляк рекомендует фиксировать все объекты недвижимости:

  • через приложение Дія;
  • через ЦПАУ;
  • через государственные онлайн порталы.

Это позволяет подтвердить право собственности независимо от действий оккупационных властей.

Международный реестр убытков для украинцев

Несмотря на давление врага, Украина призывает граждан не поддаваться на шантаж и действовать в правовом поле цивилизованного мира. Единственный путь к справедливости — фиксация преступления.

Данные о потерянном или захваченном имуществе нужно подавать в Международный реестр убытков. Это можно сделать через Дію, ЦПАУ или государственные порталы. Ваши данные станут фундаментом для выплат, когда заработает специальный компенсационный фонд, над которым сейчас работают более 50 стран-партнеров.

Как сообщали Новини.LIVE, размер и вид помощи в рамках "єВідновлення" напрямую зависят от результатов оценки повреждений вашего имущества. Специалисты определяют, нуждается ли дом только в косметическом ремонте, или владельцу целесообразнее выдать жилищный сертификат или выделить средства на возведение нового здания с нуля.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди, которые живут в неприватизированных домах, фактически лишены права на государственную компенсацию, поскольку по закону они являются лишь арендаторами, а не владельцами. Такая правовая незащищенность приводит к тому, что в случае разрушения дома граждане остаются и без крыши над головой, и без всяких шансов на возмещение убытков.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
