Нерухомість на ТОТ: Шуляк розповіла, що буде з житлом українців до липня

Росія активізувала спроби юридично закріпити контроль над майном українців на тимчасово окупованих територіях. Ключовим дедлайном визначено 1 липня 2026 року. Після цієї дати власники ризикують втратити житло без можливості швидкого повернення.

Російська сторона вимагає перереєстрації житла у своїх реєстрах, розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ефірі День.LIVE.

"Росія встановила дедлайн до 1 липня 2026 року для перереєстрації нерухомості українців у своїх реєстрах. Фактично людей змушують отримувати російський паспорт, щоб не втратити житло", — наголосила вона.

Формально такі вимоги не завжди прописані в законах РФ, однак на місцях їх нав’язують.

"Щоб внести нерухомість до Росреєстру, потрібно прийти особисто, отримати російський паспорт і діяти за їхнім законодавством… це вже системна історія", — наголосила Шуляк.

Таким чином створюється тиск, коли без зміни громадянства люди ризикують залишитися без майна.

Як українцям не втратити право власності

Шуляк рекомендує фіксувати всі об’єкти нерухомості:

через застосунок Дія;

через ЦНАПи;

через державні онлайн портали.

Це дозволяє підтвердити право власності незалежно від дій окупаційної влади.

Міжнародний реєстр збитків для українців

Попри тиск ворога, Україна закликає громадян не піддаватися на шантаж і діяти в правовому полі цивілізованого світу. Єдиний шлях до справедливості — фіксація злочину.

Дані про втрачене або загарбане майно потрібно подавати до Міжнародного реєстру збитків. Це можна зробити через Дію, ЦНАПи або державні портали. Ваші дані стануть фундаментом для виплат, коли запрацює спеціальний компенсаційний фонд, над яким зараз працюють понад 50 країн-партнерів.

Як повідомляли Новини.LIVE, розмір і вид допомоги в межах "єВідновлення" безпосередньо залежать від результатів оцінки пошкоджень вашого майна. Фахівці визначають, чи потребує оселя лише косметичного ремонту, чи власнику доцільніше видати житловий сертифікат або виділити кошти на зведення нової будівлі з нуля.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди, які мешкають у неприватизованих оселях, фактично позбавлені права на державну компенсацію, оскільки за законом вони є лише орендарями, а не власниками. Така правова незахищеність призводить до того, що в разі руйнування будинку громадяни залишаються і без даху над головою, і без жодних шансів на відшкодування збитків.