Тишина в многоквартирном доме — когда не разрешено шуметь в квартирах в 2026 году

Жизнь в многоквартирном доме всегда требовала взаимного уважения, однако в 2026 году вопрос тишины перешел из плоскости договоренностей в четкую правовую сферу. Если раньше мы пытались просто "по-человечески" договориться в чате ОСМД, то сейчас правила стали жестче. Теперь тишина — это не бонус от воспитанных соседей, а право, которое защищает закон.

Закон Украины "О системе общественного здоровья" прямо устанавливает часы, в которые запрещены громкие звуки в домах.

Базовое правило: шум в жилых помещениях запрещен с 22:00 до 08:00. Это касается любых источников бытового шума — от громкой музыки до эмоциональных разговоров.

На практике это означает:

днем мы не должны превышать порог в 55 дБ;

ночью (после 22:00) — максимум 45 дБ (это уровень обычного спокойного разговора).

Если ваш сосед решил устроить караоке в полночь, он фактически посягает на ваше здоровье, и закон здесь на вашей стороне.

Когда можно делать ремонт в квартире

Ремонтные работы — это вечная боль многоэтажек. Однако и здесь есть четкие границы. Использовать дрель или перфоратор разрешено только в рабочие дни с 08:00 до 21:00.

Важный момент относительно выходных и праздников: любые шумные работы в такие дни — под строгим запретом в течение всех суток.

"Владелец или арендатор помещений обязан уведомить жителей близлежащих квартир о начале ремонтных работ", — говорится в законе.

Поэтому, если вы не предупредили соседей заранее — вы уже нарушитель, даже если работаете в разрешенное время.

Какой штраф за нарушение тишины

За игнорирование правил применяется статья 182 Кодекса Украины об административных нарушениях. За первый вызов полиции нарушителю грозит от 85 до 255 гривен. Но есть нюанс, о котором часто забывают.

Если полиция приедет второй раз в течение года, "цена" вопроса возрастает до 510 гривен, а главное — правоохранители имеют право конфисковать источник шума. То есть изъять ту самую дорогую колонку или перфоратор.

Ранее мы рассказывали, где кроме квартиры, запрещено шуметь после 22:00. А также, в каких случаях соседи могут зайти в квартиру, когда хозяев нет дома.