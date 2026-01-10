Аренда жилья — когда наниматель обязан сделать ремонт

Люди делают ремонт. Фото: Freepik

В Украине аренда жилья всегда связана с ответственностью за чужое имущество. Вопрос ремонта чаще всего становится причиной конфликтов, ведь арендатор живет в квартире ежедневно, а владелец отвечает за ее состояние в долгосрочной перспективе. Украинское законодательство четко разграничивает эти обязанности и позволяет владельцу требовать ремонт только в определенных случаях.

По общему правилу, текущий ремонт возлагается на арендатора — это прямо предусмотрено статьей 819 Гражданского кодекса Украины.

"Текущий ремонт вещи, переданной в аренду, производится нанимателем за его счет, если иное не установлено договором или законом", — сказано в документе.

Речь идет о мелких повреждениях, которые возникают во время обычного пользования жильем.

К такому ремонту обычно относятся:

замена сломанных розеток или выключателей;

устранение царапин или пятен на стенах;

ремонт дверных ручек или фурнитуры.

Когда арендатор обязан платить за ремонт

Собственник имеет законное право требовать от арендатора восстановления квартиры, если имущество было испорчено по вине жильца. ГКУ прямо указывает, что "наниматель обязан устранить ухудшения вещи, которые произошли по его вине". Именно поэтому важно отличать естественный износ от повреждения.

Естественный износ — это следствие времени, а не действий человека. Зато сломанная мебель, трещины после самовольной перепланировки или изменение интерьера без согласия владельца могут стать основанием для требования ремонта или компенсации.

Капитальный ремонт и ответственность владельца

Капитальный ремонт не является обязанностью арендатора, если иное не предусмотрено договором. Замена труб, ремонт несущих конструкций или окон остается зоной ответственности владельца. Это правило действует даже тогда, когда поломка создает неудобства для жителей.

Как избежать конфликтов в будущем

Лучший способ защитить себя — зафиксировать состояние квартиры при заселении, советуют юристы Безоплатной правовой помощи.

Акт приемки с описанием и фото поможет избежать необоснованных претензий. Прозрачные договоренности и соблюдение закона позволят сохранить не только средства, но и нормальные отношения между арендатором и владельцем.

Что еще стоит знать украинцам

Как отметила риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, в 2026 году ожидается дальнейшее подорожание аренды на 10-20%, хотя динамика несколько замедлится по сравнению с прошлыми периодами. Это обусловлено адаптацией рынка к актуальным экономическим реалиям и влиянием сезонных факторов.

Ранее мы рассказывали, какие именно договоры аренды жилья обязательно нужно заверять у нотариуса. А также, за какие коммунальные услуги должен платить арендодатель, а не наниматель жилья.