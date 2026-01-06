Гарантийная сумма при аренде жилья — можно ли отказаться от уплаты

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Поиск аренды квартиры почти всегда завершается фразой от владельца: оплата за первый, последний месяцы и гарантийная сумма. Для многих это выглядит как навязанное условие, однако с юридической точки зрения оно имеет логику.

В Гражданском кодексе Украины нет прямого определения депозита, однако статья 546 ГКУ позволяет обеспечивать выполнение обязательств, в частности, задатком или залогом. Именно на этой норме базируется практика использования гарантийного платежа.

Реклама

Читайте также:

Можно ли не платить гарантийную сумму

Не стоит думать, что залог — это приговор. Это всегда предмет торга. Если квартира вам очень нравится, но выложить две суммы сразу трудно, попробуйте "человеческие" варианты:

Разбить платеж. Предложите отдать половину суммы сейчас, а другую — со следующей зарплатой. Большинство владельцев идут на это, если вы производите впечатление адекватного человека. Немного поднять аренду. Иногда арендодатели соглашаются убрать залог, если ежемесячная плата станет на 500-1 000 гривен выше. Детальное описание. Часто залог просят из-за страха за имущество. Предложите составить детальный акт приема-передачи с фотофиксацией каждой царапины. Это снимает напряжение.

Возврат залога за аренду жилья

Самый большой страх арендатора — что залог "замылят" под надуманным предлогом. Здесь важно помнить: согласно статье 810 ГКУ, вы отвечаете за сохранность жилья, но не за его естественное старение.

Если через год обои немного выцвели, а на линолеуме появился след от стула — это естественный износ. Владелец не имеет права вычитать за это деньги.

Если же вам отказываются возвращать средства без веских причин — это прямое нарушение принципов добросовестности. В таких случаях можно и нужно напомнить о суде, ведь закон здесь на стороне того, кто не нанес ущерб имуществу.

Реально ли найти жилье без залога

Сегодня на рынке такие предложения — редкость. Собственники стали осторожнее, и залог стал нормой безопасности. Но вместо того, чтобы искать объявления "без залога" (где часто есть скрытые дефекты или не слишком приятные условия), лучше учиться договариваться о гибкости.

Гибкий подход и четко прописанный договор — это ваше спокойствие и сохраненные нервы.

Стоимость аренды жилья в 2026 году

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, в 2026 году арендная плата и в дальнейшем будет расти в пределах 10-20%.

"Рынок уже частично адаптировался к экономическим условиям, поэтому резких скачков, как раньше, не ожидается. В сегменте аренды спрос часто превышает предложение, что создает конкуренцию между арендаторами и поддерживает рост ставок", — подчеркивает Куць.

Ожидается, что в 2026 году эта тенденция сохранится, особенно в областных центрах и городах с активным рынком труда.

Ранее мы рассказывали, какие договоры аренды недвижимости должны обязательно заверить нотариусы. А также, какие именно коммунальные услуги при аренде должен платить владелец.