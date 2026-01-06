Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Аренда жилья без залога — когда можно отказаться от уплаты

Аренда жилья без залога — когда можно отказаться от уплаты

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 19:34
Гарантийная сумма при аренде жилья — можно ли отказаться от уплаты
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Поиск аренды квартиры почти всегда завершается фразой от владельца: оплата за первый, последний месяцы и гарантийная сумма. Для многих это выглядит как навязанное условие, однако с юридической точки зрения оно имеет логику.

В Гражданском кодексе Украины нет прямого определения депозита, однако статья 546 ГКУ позволяет обеспечивать выполнение обязательств, в частности, задатком или залогом. Именно на этой норме базируется практика использования гарантийного платежа.

Реклама
Читайте также:

Можно ли не платить гарантийную сумму

Не стоит думать, что залог — это приговор. Это всегда предмет торга. Если квартира вам очень нравится, но выложить две суммы сразу трудно, попробуйте "человеческие" варианты:

  1. Разбить платеж. Предложите отдать половину суммы сейчас, а другую — со следующей зарплатой. Большинство владельцев идут на это, если вы производите впечатление адекватного человека.
  2. Немного поднять аренду. Иногда арендодатели соглашаются убрать залог, если ежемесячная плата станет на 500-1 000 гривен выше.
  3. Детальное описание. Часто залог просят из-за страха за имущество. Предложите составить детальный акт приема-передачи с фотофиксацией каждой царапины. Это снимает напряжение.

Возврат залога за аренду жилья

Самый большой страх арендатора — что залог "замылят" под надуманным предлогом. Здесь важно помнить: согласно статье 810 ГКУ, вы отвечаете за сохранность жилья, но не за его естественное старение.

Если через год обои немного выцвели, а на линолеуме появился след от стула — это естественный износ. Владелец не имеет права вычитать за это деньги.

Если же вам отказываются возвращать средства без веских причин — это прямое нарушение принципов добросовестности. В таких случаях можно и нужно напомнить о суде, ведь закон здесь на стороне того, кто не нанес ущерб имуществу.

Реально ли найти жилье без залога

Сегодня на рынке такие предложения — редкость. Собственники стали осторожнее, и залог стал нормой безопасности. Но вместо того, чтобы искать объявления "без залога" (где часто есть скрытые дефекты или не слишком приятные условия), лучше учиться договариваться о гибкости.

Гибкий подход и четко прописанный договор — это ваше спокойствие и сохраненные нервы.

Стоимость аренды жилья в 2026 году

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, в 2026 году арендная плата и в дальнейшем будет расти в пределах 10-20%.

"Рынок уже частично адаптировался к экономическим условиям, поэтому резких скачков, как раньше, не ожидается. В сегменте аренды спрос часто превышает предложение, что создает конкуренцию между арендаторами и поддерживает рост ставок", — подчеркивает Куць.

Ожидается, что в 2026 году эта тенденция сохранится, особенно в областных центрах и городах с активным рынком труда.

Ранее мы рассказывали, какие договоры аренды недвижимости должны обязательно заверить нотариусы. А также, какие именно коммунальные услуги при аренде должен платить владелец.

недвижимость деньги аренда залог квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации