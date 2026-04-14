Сталинки и хрущевки в Украине: Шуляк рассказала, что будут делать с жилищным фондом

Старый жилой фонд в Украине постепенно становится одной из главных проблем крупных городов. Тысячи домов возведены еще в советское время уже не соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта. Несмотря на это, вопрос их обновления долгое время откладывался.

Теперь власть снова возвращается к идее масштабной реновации, отметила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

По ее словам, еще до полномасштабной войны Украина подошла к урегулированию этого вопроса на уровне законодательства.

"У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок... мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства", — отметила Шуляк.

Она отмечает, что соответствующий закон уже принят в первом чтении, но требует доработки.

Основная идея — комплексный подход: учет энергоэффективности, технического состояния домов и экономической целесообразности.

Будут ли сносить хрущевки

Одним из самых сложных вопросов остается механизм отселения.

"Основной вопрос — кто будет принимать решение... что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет новая", — пояснила Шуляк.

Для сноса требуется согласие значительной части жильцов. И именно это часто блокирует процесс: даже при поддержке большинства находятся те, кто категорически против.

Реконструкция также имеет свои сложности. Она предполагает временное отселение жильцов, что требует значительных ресурсов и организации.

"Сегодня вопрос реконструкции не в приоритете... аварийных хрущевок много", — отмечает она.

В результате города вынуждены направлять средства на более критические нужды, поэтому масштабные программы пока откладываются.

Когда начнется реновация жилья

Несмотря на трудности, подготовка уже идет. Крупные города должны нарабатывать программы обновления заранее.

"Городам надо готовиться к таким программам реновации... когда будут благоприятные условия, они уже будут готовы к реализации", — подытожила Шуляк.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на ожидания, что вторичка отойдет в прошлое, в 2026 году старый жилой фонд переживает настоящий ренессанс. Прагматичные покупатели все чаще выбирают уютные кирпичные пятиэтажки в обжитых районах, отдавая им предпочтение перед однотипными высотками на окраинах города. Кирпичные стены и развитая инфраструктура оказались более весомыми аргументами, чем сомнительные преимущества бетонных новостроек.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинская вторичка годами демонстрирует странную логику: старые хрущовки иногда держат цену на уровне современных комплексов. Даже несмотря на изношенные коммуникации, крошечная хрущевка в хорошем районе может обойтись покупателю так же дорого, как и квартира в сданной новостройке.