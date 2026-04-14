Сталінки та хрущовки в Україні: Шуляк розповіла, що будуть робити з житловим фондом

Старий житловий фонд в Україні поступово стає однією з головних проблем великих міст. Тисячі будинків зведені ще за радянських часів вже не відповідають сучасним вимогам безпеки та комфорту. Попри це, питання їх оновлення довгий час відкладалося.

Тепер влада знову повертається до ідеї масштабної реновації, зазначила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі День.LIVE.

За її словами, ще до повномасштабної війни Україна підійшла до врегулювання цього питання на рівні законодавства.

"У нас у великих містах є тисячі хрущовок… ми буквально перед війною підійшли до того, щоб врегулювати це на рівні законодавства", — наголосила Шуляк.

Вона наголошує, що відповідний закон вже ухвалений у першому читанні, але потребує доопрацювання.

Основна ідея — комплексний підхід: врахування енергоефективності, технічного стану будинків та економічної доцільності.

Чи будуть зносити хрущовки

Одним із найскладніших питань залишається механізм відселення.

"Основне питання — хто буде приймати рішення… що хрущовка буде розселена, а на її місці буде нова", — пояснила Шуляк.

Для знесення потрібна згода значної частини мешканців. І саме це часто блокує процес: навіть при підтримці більшості знаходяться ті, хто категорично проти.

Реконструкція також має свої складнощі. Вона передбачає тимчасове відселення мешканців, що потребує значних ресурсів і організації.

"Сьогодні питання реконструкції не в пріоритеті… аварійних хрущовок багато", — зазначає вона.

Через війну міста змушені спрямовувати кошти на більш критичі потреби, тому масштабні програми поки що відкладаються.

Коли почнеться реновація житла

Попри труднощі, підготовка вже триває. Великі міста мають напрацьовувати програми оновлення заздалегідь.

"Містам треба готуватися до таких програм реновації… коли будуть сприятливі умови, вони вже будуть готові до реалізації", — підсумувала Шуляк.

