Покупка квартиры за границей: что выбирают украинцы и сколько денег для этого нужно

Многоэтажное здание во Вроцлаве, Польша. Фото: pexels.com.

Приобрести жилье за рубежом для украинцев — более чем реальная цель. Особенно когда рынок недвижимости внутри страны нестабилен из-за войны. Показатели инвестиций в недвижимость за рубежом ежегодно растут. Украинцы покупают недвижимость в основном не только для получения дохода, но и для безопасного вложения капитала, а также в качестве "плана Б" на случай, если придется уезжать.

Какую страну чаще всего выбирают украинцы для инвестиций в недвижимость, какой капитал нужен для поиска жилья за рубежом и на какие основные показатели следует обращать внимание, рассказал эксперт Виктор Забоенко в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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— Насколько реально украинцам купить жилье за рубежом? Какой минимальный капитал должен быть у человека?

Очень интересный вопрос о такой мечте, как жилье за рубежом. Нужно разделить, для чего покупать — человек хочет переехать и где-то жить в безопасности или выбирает инвестиционное жилье и юрисдикцию именно под это. Если вы выбираете, где жить, то это субъективный вопрос — выбирайте там, где вам нравится, где вам по душе страна, язык, культурные особенности.

Если же речь идет об инвестициях, то у меня один совет: если это первая или вторая инвестиция с бюджетом 150–200 тысяч долларов, то нужно выбирать страну, которую знаешь лучше всего.

Первая инвестиция должна быть в страну, которую ты хорошо знаешь и где сможешь разобраться — спросить у кого-нибудь совета, понять, как взаимодействуют между собой районы. Условно говоря, где центр города, где детский сад и т.д.

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Подумайте о стране, где у вас много друзей, чтобы было с кем посоветоваться. Ведь если инвестировать в недвижимость в экстравагантных направлениях, условно в Коста-Рике или Таиланде, есть риск наткнуться на что-то очень плохое, потому что вы будете слушать только продавцов, а попросить реального совета не у кого.

Второй совет: если это не первая инвестиция в недвижимость и у вас есть бюджет хотя бы в 500+ тысяч долларов, тогда я рекомендую США. Потому что я здесь узнал, как работает рынок — он безопасен и понятен с концептуальной точки зрения. Я бы выбрал юрисдикцию, максимально прозрачную и безопасную, где капитал будет защищен, где право собственности надежно охраняется, а риск наступления непредвиденного кризиса минимален.

— Какие кризисы уже произошли с украинскими инвестициями?

Например, в Дубае вроде бы неплохой рынок. В 2022–2024 годах все было прекрасно, а 2025–2026 годы — кризис. Никто не ожидал, но это случилось.

То же самое с Турцией — в 2022–2024 годах наблюдались пики инвестиций. Если в Турции в 2022 году украинцы заключили 2 500 тысяч сделок, в 2023 году — 2 700, то в 2025 — 1 500. Падение есть. Поэтому я рекомендую безопасные направления, которые десятилетиями демонстрируют стабильность и надежность.

— Статистика показывает, что украинцы инвестируют в туристические страны?

И да, и нет. Очень сложно составить статистику о том, сколько украинцев инвестируют в разные страны мира, потому что подсчеты ведут только Турция и Польша, а Испания — частично. Но лидером среди украинского рынка и украинских потребителей, инвестирующих за рубежом, является Польша.

По моим подсчетам, в среднем за год украинцы инвестируют в недвижимость за рубежом примерно 3–5 млрд долларов.

Только в Польше украинцы приобрели:

в 2019 году — 3 000 объектов;

в 2020 году — 3 000 объектов;

в 2021 году — 3 500 объектов;

в 2022 году — 6 000 объектов;

в 2023 году — 7 000 объектов;

в 2024–2025 годах — более 9 000 объектов.

Украинцы сейчас составляют половину иностранного рынка в Польше.

Недвижимость в Варшаве. Фото: объявление OLX

В Испании это 2–3 тысячи сделок в год. Точной оценки нет, но динамика немного снижается, так как иммиграция в Испанию остановилась.

— На что следует обращать внимание, чтобы избежать рисков?

Есть три принципа, на которые нужно опираться при любой инвестиции в недвижимость — безопасность, доходность, ликвидность. Если нет безопасности и ликвидности, то доходность уже нестабильна. Например, есть такие страны, как Северный Кипр, где в данный момент может быть доходность. Но что будет с Северным Кипром завтра — непонятно. Это как купить в 2013 году недвижимость в Ялте. Есть такие рынки, которые находятся под риском. То есть каждую потенциальную страну для инвестиций стоит оценивать с точки зрения безопасности, доходности и ликвидности.

Безопасность — это о том, насколько защищено право собственности, насколько работает судебная система, насколько рынок устоялся годами. Ликвидность — это как раз о количестве сделок в месяц или год, есть ли потенциал на рынке. Если вы завтра захотите выйти из рынка, найдутся ли люди, которые захотят у вас купить этот объект. Доходность я всегда ставлю на третий план, потому что это уже следствие того, что мы выбрали.

— Кто может помочь с покупкой жилья за рубежом, где искать профессионального риелтора?

Вот когда вы уже составили шорт-лист, что для вас безопасно, ликвидно и имеет потенциальную доходность, тогда нужно искать риелтора. Он должен помочь сориентироваться в том, как устроены страна, регион, район и т.д. Если говорить о риелторе, то лучше искать местного, если позволяет язык. Если есть определенный языковой барьер, то лучше обращаться к украинцу, который на вашем языке объяснит все детали.

— Какую сумму нужно заложить на риелтора, налоги и все юридические моменты?

Риелторы обычно работают по цене, то есть комиссия уже входит в стоимость, сам продавец платит комиссионные. Иногда бывает, что берут еще 1–2 % с покупателя, но это нечастое явление. Что касается налогов, то это зависит от страны.

— За какие деньги можно купить недвижимость за рубежом, есть ли нюансы: официальный доход, счета в банках, происхождение средств и т. д.?

Зависит от страны, где покупаешь. На уровне стран все заявляют, что принимают только "белые" деньги, но существуют "мутки" и различные механизмы. Не будем вдаваться в подробности, но способы есть. Например, в США существует тысяча и один способ показать, откуда ты взял миллион. В этой стране больше вопросов не о том, как ты завез сюда деньги, а о том, как вывозишь, куда вывозишь, уплатил ли налоги. А когда ввозишь деньги в США, то на механизмы могут закрыть глаза.

Продажа дома в США. Фото: Realtor

— Получают ли украинцы какие-то дополнительные льготы от государств, где у них есть недвижимость?

Есть много стран, которые предлагают в той или иной степени легализацию (легальное пребывание человека в стране — Ред.) через инвестирование средств. Некоторые объекты подходят, некоторые — нет. Та же Турция раньше предоставляла легализацию через покупку определенных объектов в определенных районах.

Что касается США, то если ты купил квартиру в центре Нью-Йорка, это тебе никак не поможет в легализации, ты просто стал инвестором и можешь получать доход. Но это не повлияет на получение грин-карты. В то же время есть объекты даже в Америке, где при условии крупных инвестиций страна может выдать тебе грин-карту. Есть отдельные проекты, где учитывают определенное количество рабочих мест, стратегические интересы и т.д.

— Если между странами возникнет политический конфликт, защищены ли инвестор и жилье?

Наверняка, что на 100% нет. Расскажу на примере Америки. Она запустила несколько программ, чтобы украинцы во время войны приехали и легально проживали. И многие купили здесь жилье. Но если завтра США отменят эти программы, то получится, что у тебя есть недвижимость, а пользоваться ею ты не сможешь.

— Сейчас выгоднее инвестировать в недвижимость за рубежом, чем в Украине в безопасных регионах?

Существуют два взгляда на рынок недвижимости в Украине — если война, и если нет войны. Если нет войны, то в Украине достаточно выгодно инвестировать. При этом доходность хорошая, рынок рос.

Но нужно иметь в виду, что довоенный рынок почти полностью находился в тени. Владельцы недвижимости не платили с нее налоги. Но НБУ и все на государственном уровне работают над тем, чтобы доходы декларировались. Здесь есть два сценария: либо доходность от недвижимости снизится из-за этого налога, либо цены на недвижимость вырастут, чтобы компенсировать расходы на налоги.

Если речь идет о войне в настоящее время, то невозможно предсказать, что будет с вашей недвижимостью. Сейчас доходность может быть выше, чем в европейских странах, но что будет завтра — неизвестно. Вот если это первая или вторая инвестиция, то можно рассмотреть некоторые регионы в Украине. Есть потенциал в том самом Ужгороде. Потенциал может сохраняться, пока идет война, но неизвестно, что будет, когда война закончится.

Продажа квартир в Ужгороде. Фото: lun.ua

За рубежом инвестируют те, кто уже в Украине сжигает мосты и уезжает за ее пределы. Или те, кто ищет безопасную базу на всякий случай. Есть также люди, которые формируют нечто вроде наследства для своих детей, которое они смогут им передать.

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