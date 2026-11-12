Мужчина устанавливает солнечные панели. Фото: magnific.com

Солнечные панели помогают частным домам вырабатывать собственную электроэнергию, однако после монтажа владельцам приходится следить за состоянием оборудования и периодически нести расходы на его обслуживание. Стоимость работ зависит от мощности станции, количества модулей и сложности доступа к крыше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

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Сколько стоит обслуживание солнечных панелей

Солнечная электростанция не требует ежедневного ухода, однако полностью оставлять ее без присмотра не стоит. На выработку электроэнергии могут влиять пыль, листва, птичий помет и другие загрязнения. Кроме того, со временем необходимо проверять крепления, кабели, контакты и работу инвертора.

Стоимость обслуживания зависит от объема работ. Например, компания Bazel Solar указывает цену мойки одной панели на уровне 150 грн, а годового сервисного обслуживания станции — 5 000 грн.

Другие предложения могут быть дороже. В частности, Phoenix Solar предлагает пакет базового обслуживания за 2 500 грн, стандартный — за 4 500 грн, а премиальный — за 7 500 грн. В расширенные пакеты могут входить очистка модулей, проверка инвертора, электрические измерения и тепловизионный контроль.

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Это цены отдельных компаний, а не единый тариф для всех владельцев солнечных электростанций.

Как часто нужно чистить солнечные панели

Периодичность очистки зависит от местности и условий эксплуатации. Если дом расположен возле дороги, промышленной зоны или рядом с деревьями, на поверхности модулей может быстрее скапливаться пыль и другой мусор.

В то же время мыть панели по строгому графику не всегда нужно. Владельцу стоит следить за их состоянием и проверять, не появились ли загрязнения, которые перекрывают доступ солнечного света. Особое внимание следует уделять поверхности после длительного сухого периода, сильного ветра или других погодных явлений.

В Фонде развития предпринимательства советуют периодически удалять с панелей пыль, листья и снег, а также осматривать их на наличие трещин, повреждений проводки и коррозии. Для контроля работы станции можно использовать систему дистанционного мониторинга, если такая функция предусмотрена оборудованием.

Самостоятельно очищать панели на высоте опасно. Также не стоит использовать абразивные средства или жесткие щетки, которые могут повредить поверхность. Если модули расположены на крыше, безопаснее поручить работы специалистам.

Что нужно проверять в солнечной электростанции

Помимо очистки панелей, важно контролировать состояние других компонентов системы. Даже если внешне оборудование выглядит исправным, неисправность соединений или инвертора может влиять на выработку электроэнергии.

Во время технического осмотра специалисты могут проверять:

состояние панелей — наличие трещин, загрязнений и видимых повреждений;

крепления — надежно ли зафиксированы модули и конструкции;

кабели и контакты — нет ли ослабленных соединений, перегрева или коррозии;

инвертор — правильно ли работает оборудование и не возникают ли ошибки;

систему защиты и заземления — исправны ли соответствующие элементы;

показатели генерации — не снизилось ли производство электроэнергии без видимой причины.

Отдельную проверку стоит провести после сильного ветра, града или грозы. Если станция начала вырабатывать заметно меньше электроэнергии, чем раньше, или инвертор показывает ошибку, лучше не откладывать диагностику.

Как правильно установить солнечные панели на частном доме

Еще до монтажа нужно определить, где именно разместить оборудование. Чаще всего панели устанавливают на крыше, однако для этого важно учесть ее состояние, площадь, ориентацию и возможное затенение от деревьев, дымоходов или соседних зданий.

Если крыша не подходит для монтажа, альтернативой может стать отдельная конструкция на земельном участке. В таком случае необходимо предусмотреть достаточно места, надёжное крепление и удобный доступ для дальнейшего обслуживания.

Не менее важно правильно подобрать мощность станции. Для этого следует оценить среднее потребление электроэнергии в доме, перечень приборов, которые должны работать во время отключений, и потребность в аккумуляторах. Без такого расчета можно приобрести оборудование, которое не обеспечит ожидаемого результата.

Также следует учесть, что солнечные панели не гарантируют одинаковой выработки электроэнергии в течение года. Зимой световой день короче, а погодные условия могут снижать выработку. Поэтому систему нужно подбирать с учетом сезонных изменений, а не только летнего потребления.

Нужны ли разрешения для установки солнечных панелей в 2026 году

В Украине упростили правила монтажа солнечных электростанций на крышах и фасадах зданий. Соответствующие изменения правительство утвердило постановлением № 77 от 28 января 2026 года.

Согласно разъяснению Министерства развития общин и территорий Украины, для установки таких систем больше не требуется проходить стандартные разрешительные и регистрационные процедуры в сфере строительства. В то же время для большинства зданий работы должны выполняться по результатам технического обследования и при наличии соответствующего отчета.

Для владельцев индивидуальных усадебных домов, садовых и дачных домов, а также хозяйственных построек такое обследование не является обязательным — его можно провести по желанию владельца.

Технический отчет, если он требуется, должен подтверждать состояние здания и оценивать, не повлияет ли установка оборудования на прочность и устойчивость конструкций. Это важно, поскольку солнечные модули и монтажная система создают дополнительную нагрузку на крышу.

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