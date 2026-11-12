Чоловік встановлює сонячні панелі. Фото: magnific.com

Сонячні панелі допомагають приватним будинкам виробляти власну електроенергію, однак після монтажу власникам доводиться стежити за станом обладнання та періодично витрачатися на його обслуговування. Вартість робіт залежить від потужності станції, кількості модулів і складності доступу до даху.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Скільки коштує обслуговування сонячних панелей

Сонячна електростанція не потребує щоденного догляду, проте повністю залишати її без нагляду не варто. На виробництво електроенергії можуть впливати пил, листя, пташиний послід та інші забруднення. Крім того, з часом потрібно перевіряти кріплення, кабелі, контакти й роботу інвертора.

Вартість обслуговування залежить від обсягу робіт. Наприклад, компанія Bazel Solar вказує ціну миття однієї панелі на рівні 150 грн, а річного сервісного обслуговування станції — 5 000 грн.

Інші пропозиції можуть бути дорожчими. Зокрема, Phoenix Solar пропонує пакет базового обслуговування за 2 500 грн, стандартний — за 4 500 грн, а преміальний — за 7 500 грн. До розширених пакетів можуть входити очищення модулів, перевірка інвертора, електричні вимірювання та тепловізійний контроль.

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Це ціни окремих компаній, а не єдиний тариф для всіх власників сонячних електростанцій.

Як часто потрібно чистити сонячні панелі

Періодичність очищення залежить від місцевості та умов експлуатації. Якщо будинок розташований біля дороги, промислової зони або поруч із деревами, на поверхні модулів може швидше накопичуватися пил та інше сміття.

Водночас мити панелі за суворим графіком не завжди потрібно. Власнику варто стежити за їхнім станом і перевіряти, чи не з'явилися забруднення, які перекривають доступ сонячного світла. Особливу увагу слід приділяти поверхні після тривалого сухого періоду, сильного вітру або інших погодних явищ.

У Фонді розвитку підприємництва радять періодично прибирати з панелей пил, листя та сніг, а також оглядати їх на наявність тріщин, пошкоджень проводки й корозії. Для контролю роботи станції можна використовувати систему дистанційного моніторингу, якщо така функція передбачена обладнанням.

Самостійно очищати панелі на висоті небезпечно. Також не варто використовувати абразивні засоби чи жорсткі щітки, які можуть пошкодити поверхню. Якщо модулі розташовані на даху, безпечніше доручити роботи спеціалістам.

Що потрібно перевіряти у сонячній електростанції

Окрім очищення панелей, важливо контролювати стан інших компонентів системи. Навіть якщо зовні обладнання виглядає справним, несправність з'єднань або інвертора може впливати на виробництво електроенергії.

Під час технічного огляду фахівці можуть перевіряти:

стан панелей — наявність тріщин, забруднень і видимих пошкоджень;

кріплення — чи надійно зафіксовані модулі та конструкції;

кабелі й контакти — чи немає ослаблених з'єднань, перегрівання або корозії;

інвертор — чи правильно працює обладнання та чи не з'являються помилки;

систему захисту й заземлення — чи справні відповідні елементи;

показники генерації — чи не знизилося виробництво електроенергії без очевидної причини.

Окрему перевірку варто провести після сильного вітру, граду або грози. Якщо станція почала виробляти помітно менше електроенергії, ніж раніше, або інвертор показує помилку, краще не відкладати діагностику.

Як правильно встановити сонячні панелі на приватному будинку

Ще до монтажу потрібно визначити, де саме розмістити обладнання. Найчастіше панелі встановлюють на даху, однак для цього важливо врахувати його стан, площу, орієнтацію та можливе затінення від дерев, димарів або сусідніх будівель.

Якщо дах не підходить для монтажу, альтернативою може бути окрема конструкція на земельній ділянці. У такому разі потрібно передбачити достатньо місця, надійне кріплення та зручний доступ для подальшого обслуговування.

Не менш важливо правильно підібрати потужність станції. Для цього варто оцінити середнє споживання електроенергії в будинку, перелік приладів, які мають працювати під час відключень, та потребу в акумуляторах. Без такого розрахунку можна придбати обладнання, яке не забезпечить очікуваного результату.

Також слід врахувати, що сонячні панелі не гарантують однакового виробництва електроенергії протягом року. Взимку світловий день коротший, а погодні умови можуть зменшувати генерацію. Тому систему потрібно підбирати з урахуванням сезонних змін, а не лише літнього споживання.

Чи потрібні дозволи для встановлення сонячних панелей у 2026 році

В Україні спростили правила монтажу сонячних електростанцій на дахах і фасадах будівель. Відповідні зміни уряд затвердив постановою №77 від 28 січня 2026 року.

Згідно з роз'ясненням Міністерства розвитку громад та територій України, для встановлення таких систем більше не потрібно проходити стандартні дозвільні та реєстраційні процедури у сфері будівництва. Водночас для більшості будівель роботи мають виконуватися за результатами технічного обстеження та за наявності відповідного звіту.

Для власників індивідуальних садибних будинків, садових і дачних будинків, а також господарських споруд таке обстеження не є обов'язковим — його можна провести за бажанням власника.

Технічний звіт, якщо він потрібен, має підтверджувати стан будівлі та оцінювати, чи не вплине встановлення обладнання на міцність і стійкість конструкцій. Це важливо, оскільки сонячні модулі та монтажна система створюють додаткове навантаження на дах.

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