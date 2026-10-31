Мужчина распиливает дерево. Фото: magnific.com

В Украине сосед не имеет права самовольно срубать деревья на чужом земельном участке, даже если они растут у общей границы. За уничтоженные насаждения можно потребовать компенсацию, а обратиться в полицию разрешается ещё до завершения оформления наследства. Важно правильно зафиксировать нарушение и подтвердить право на наследственное имущество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на консультацию адвоката на портале Юристы.UA.

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Может ли сосед спиливать дерево на чужом участке

Земельный участок и многолетние насаждения, расположенные на нем, связаны между собой правом собственности. В соответствии с частью третьей статьи 373 Гражданского кодекса Украины право собственности на землю распространяется также на многолетние насаждения, расположенные на ней.

Поэтому, если дерево росло в пределах частной территории, сосед не может самостоятельно решать его судьбу, даже если оно старое, большое или расположено недалеко от ограды.

В то же время есть нюанс, если ствол дерева стоял непосредственно на границе двух земельных участков. Согласно статье 109 Земельного кодекса Украины такие деревья и их плоды принадлежат владельцам смежных участков в равных долях.

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Каждый из соседей имеет право требовать удаления дерева, растущего на общей границе. Однако расходы на его удаление, как правило, распределяются между ними поровну. Если один из соседей отказывается от своих прав на дерево, расходы несет тот, кто требует его удаления.

Перед предъявлением претензий необходимо установить точное место, где рос ствол. Для этого могут понадобиться кадастровые документы и геодезические измерения.

Можно ли обратиться в полицию, если наследство еще не оформлено

Получать свидетельство о праве на наследство перед обращением в правоохранительные органы не обязательно. Согласно части пятой статьи 1268 Гражданского кодекса Украины наследство принадлежит наследнику с момента его открытия, если он его принял.

Кроме того, часть третья статьи 1296 ГК Украины предусматривает, что отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство.

Поэтому если человек принял наследство, он может защищать свои имущественные интересы еще до завершения оформления документов. В то же время для дальнейшего требования о компенсации потребуется подтвердить, что земельный участок принадлежал умершему лицу и что наследник принял наследство. Если наследников несколько, также необходимо учесть их доли.

Как зафиксировать самовольное срубание дерева

Прежде всего необходимо сохранить доказательства, пока на месте остались пень, ветки и другие следы работ. Не стоит спешить убирать остатки дерева до осмотра, если они не представляют опасности.

В частности, необходимо:

сфотографировать и снять на видео пень, срез дерева, ветки и общий вид участка;

отдельно зафиксировать межевые столбики и место, где росло дерево;

сфотографировать срез с рулеткой, чтобы был виден диаметр ствола;

найти старые фотографии дуба, подтверждающие его расположение и размеры;

собрать контакты свидетелей и сохранить переписку с соседом;

выяснить, кто именно спилил дерево и куда вывезли древесину.

После этого следует подать письменное заявление в полицию или позвонить по номеру 102. В обращении необходимо описать обстоятельства спиливания, указать, что участок оформляется в наследство, и приложить имеющиеся документы на землю и подтверждение принятия наследства.

В соответствии с частью четвертой статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины отказ в приеме и регистрации заявления об уголовном правонарушении не допускается.

В то же время сам факт вырубки дерева еще не означает автоматического привлечения соседа к уголовной ответственности. Правовая квалификация будет зависеть от обстоятельств дела, статуса насаждения и размера причиненного ущерба.

Должен ли сосед заплатить за уничтоженное дерево

Если удастся доказать, что дерево принадлежало владельцу участка или находилось в совместной собственности, а сосед организовал его уничтожение без надлежащих оснований, можно требовать возмещения имущественного ущерба.

Такое право предусмотрено статьями 22, 1166 и 1192 Гражданского кодекса Украины. Размер компенсации будет определяться с учетом стоимости утраченного имущества и обстоятельств уничтожения.

При этом важно учесть ещё один момент: если сосед сам не спилил дерево, а нанял для этого бригаду, он все равно может нести ответственность за причиненный ущерб. Часть вторая статьи 1172 ГК Украины предусматривает, что заказчик возмещает ущерб, причиненный подрядчиком другому лицу, если тот действовал по его поручению.

Для обращения в суд понадобятся доказательства принадлежности дерева, факта его уничтожения, причастности соседа и обоснованный расчет убытков. При необходимости их сумму можно подтвердить экспертным заключением. Сам по себе диаметр ствола еще не определяет размер компенсации — также учитываются порода, состояние дерева и объем причиненного ущерба.

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