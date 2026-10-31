Чоловік розпилює дерево. Фото: magnific.com

В Україні сусід не має права самовільно спилювати дерева на чужій земельній ділянці, навіть якщо вони ростуть біля спільної межі. За знищене насадження можна вимагати компенсацію, а звернутися до поліції дозволено ще до завершення оформлення спадщини. Важливо правильно зафіксувати порушення та підтвердити право на спадкове майно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на консультацію адвоката на порталі Юристи.UA.

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Чи може сусід спилювати дерево на чужій ділянці

Земельна ділянка та багаторічні насадження, які на ній розташовані, пов'язані між собою правом власності. Відповідно до частини третьої статті 373 Цивільного кодексу України, право власності на землю поширюється також на багаторічні насадження, які на ній розташовані.

Тому якщо дерево росло в межах приватної території, сусід не може самостійно вирішувати його долю, навіть коли воно старе, велике або розташоване неподалік від огорожі.

Водночас є нюанс, якщо стовбур дерева стояв безпосередньо на межі двох земельних ділянок. За статтею 109 Земельного кодексу України такі дерева та їхні плоди належать власникам суміжних наділів у рівних частинах.

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Кожен із сусідів має право вимагати ліквідації дерева, яке росте на спільній межі. Однак витрати на його видалення за загальним правилом розподіляються між ними порівну. Якщо один сусід відмовляється від своїх прав на дерево, витрати несе той, хто вимагає його ліквідації.

Перед висуненням претензій потрібно встановити точне місце, де ріс стовбур. Для цього можуть знадобитися кадастрові документи та геодезичні вимірювання.

Чи можна звернутися до поліції, якщо спадщина ще не оформлена

Отримувати свідоцтво про право на спадщину перед зверненням до правоохоронців не обов'язково. За частиною п'ятою статті 1268 Цивільного кодексу України спадщина належить спадкоємцю з часу її відкриття, якщо він її прийняв.

Крім того, частина третя статті 1296 ЦК України передбачає, що відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

Тому якщо людина прийняла спадщину, вона може захищати свої майнові інтереси ще до завершення оформлення документів. Водночас для подальшої вимоги про компенсацію потрібно буде підтвердити, що земельна ділянка належала померлій особі та що спадкоємець прийняв спадщину. Якщо спадкоємців декілька, також необхідно врахувати їхні частки.

Як зафіксувати самовільне спилювання дерева

Насамперед потрібно зберегти докази, поки на місці залишилися пеньок, гілки та інші сліди робіт. Не варто поспішати прибирати залишки дерева до огляду, якщо вони не становлять небезпеки.

Зокрема, необхідно:

сфотографувати та зняти на відео пеньок, зріз дерева, гілки й загальний вигляд ділянки;

окремо зафіксувати межові стовпчики та місце, де росло дерево;

сфотографувати зріз із рулеткою, щоб було видно діаметр стовбура;

знайти старі фотографії дуба, які підтверджують його розташування та розміри;

зібрати контакти свідків і зберегти листування із сусідом;

з'ясувати, хто саме спилював дерево та куди вивезли деревину.

Після цього варто подати письмову заяву до поліції або зателефонувати за номером 102. У зверненні потрібно описати обставини спилювання, зазначити, що ділянка оформлюється у спадщину, та додати наявні документи на землю і підтвердження прийняття спадщини.

Відповідно до частини четвертої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, відмова у прийнятті та реєстрації заяви про кримінальне правопорушення не допускається.

Водночас сам факт спилювання дерева ще не означає автоматичного притягнення сусіда до кримінальної відповідальності. Правова кваліфікація залежатиме від обставин справи, статусу насадження та розміру завданої шкоди.

Чи повинен сусід заплатити за знищене дерево

Якщо вдасться довести, що дерево належало власнику ділянки або перебувало у спільній власності, а сусід організував його знищення без належних підстав, можна вимагати відшкодування майнової шкоди.

Таке право передбачене статтями 22, 1166 та 1192 Цивільного кодексу України. Розмір компенсації визначатимуть з урахуванням вартості втраченого майна та обставин знищення.

При цьому важливо врахувати ще один момент: якщо сусід сам не спилював дерево, а найняв для цього бригаду, він усе одно може відповідати за завдані збитки. Частина друга статті 1172 ЦК України передбачає, що замовник відшкодовує шкоду, завдану підрядником іншій особі, якщо той діяв за його завданням.

Для звернення до суду знадобляться докази належності дерева, факту його знищення, причетності сусіда та обґрунтований розрахунок збитків. За необхідності їхню суму можна підтвердити експертним висновком. Сам діаметр стовбура ще не визначає розмір компенсації — також враховують породу, стан дерева та обсяг завданих збитків.

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