Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Владельцы квартиры или дома, имеющие совместное имущество, могут самостоятельно определить, кто будет уплачивать налог на недвижимость. При этом договоренность между совладельцами необходимо официально подтвердить в налоговой службе, а в отдельных случаях заявление придется подавать повторно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто уплачивает налог за совместное жилье

Если жилая или нежилая недвижимость находится в совместной совместной собственности нескольких лиц, но не разделена в натуре, плательщиком налога определяется один из совладельцев.

Собственники могут самостоятельно договориться, кто именно будет отвечать за уплату. Исключение составляют случаи, когда иной порядок определил суд.

В то же время при совместной долевой собственности действует другое правило: каждый собственник уплачивает налог за принадлежащую ему долю недвижимости. Такой порядок предусмотрен статьей 266 Налогового кодекса Украины.

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Когда необходимо повторно обратиться в налоговую

Чтобы официально определить налогоплательщика по совместному неразделенному жилью, совладельцы должны подать письменное заявление в контролирующий орган по месту налогового адреса выбранного лица.

Повторно подавать документ каждый год не требуется. Заявление действует бессрочно, однако налоговая служба требует нового обращения, если произошли изменения:

Налогоплательщика — совладельцы решили, что в дальнейшем платеж будет осуществлять другое лицо.

Состава собственников — кто-то продал или подарил свою долю или появился новый совладелец.

Характеристики недвижимости — после достройки или реконструкции изменилась общая площадь объекта.

Если состав собственников и характеристики жилья остаются неизменными, повторно оформлять согласие не требуется. Однако после смены совладельцев, ответственного лица или площади недвижимости необходимо вновь уведомить налоговую службу.

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