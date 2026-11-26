Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

Власники квартири або будинку, які мають спільне майно, можуть самостійно визначити, хто сплачуватиме податок на нерухомість. Водночас домовленість між співвласниками потрібно офіційно підтвердити перед податковою, а в окремих випадках заяву доведеться подавати повторно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Реклама

Хто сплачує податок за спільне житло

Якщо житлова або нежитлова нерухомість перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, платником податку визначають одного зі співвласників.

Власники можуть самостійно домовитися, хто саме відповідатиме за сплату. Виняток становлять випадки, коли інший порядок визначив суд.

Водночас за спільної часткової власності діє інше правило: кожен власник сплачує податок за належну йому частку нерухомості. Такий порядок передбачений статтею 266 Податкового кодексу України.

Читайте також:

Коли потрібно звертатися до податкової повторно

Щоб офіційно визначити платника податку за спільне неподілене житло, співвласники мають подати письмову заяву до контролюючого органу за місцем податкової адреси обраної особи.

Повторно подавати документ щороку не потрібно. Заява діє безстроково, однак податкова служба вимагає нового звернення, якщо відбулися зміни:

Платника податку — співвласники вирішили, що надалі платіж здійснюватиме інша людина.

Складу власників — хтось продав або подарував свою частку чи з'явився новий співвласник.

Характеристик нерухомості — після добудови або реконструкції змінилася загальна площа об'єкта.

Якщо склад власників і характеристики житла залишаються незмінними, повторно оформлювати згоду не потрібно. Проте після зміни співвласників, відповідальної особи або площі нерухомості необхідно знову повідомити податкову.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2027 році власникам квартир і будинків доведеться сплачувати податок на нерухомість за новими розрахунками. Максимальна ставка становитиме 129,71 грн за кожен оподатковуваний квадратний метр. Фактична сума залежатиме від площі житла та рішення місцевої ради. Податок на нерухомість зросте у 2027 році: скільки платитимуть власники квартир і будинків

Також податок на доходи від оренди житла знизили з 23% до 10% за визначених законом умов. Зміни стосуються власників, які офіційно здають нерухомість фізичним особам. Нові правила передбачають 5% ПДФО та 5% військового збору. Податок на оренду житла в Україні знизили з 23% до 10%: що змінилося для власників