Дизайн интерьера столовой Виктории Бекхэм: как изменить пространство с помощью дверей (видео)

Современные интерьеры все чаще балансируют между открытостью и комфортом. Полностью открытое пространство не всегда удобно, особенно когда речь идет о кухне и столовой. Виктория Бекхэм показала решение, которое позволяет совместить общение и приватность без сложных перепланировок.

Ее подход уже называют одним из самых удачных в современном дизайне, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Дизайн кухни столовой в стиле Виктории Бекхэм

В своем лондонском доме Виктория решила вечную дилемму: объединять кухню с гостиной или нет. Она выбрала "золотую середину", установив стильные стеклянные перегородки в стальной раме (так называемые двери криталь) между зоной приготовления пищи и обеденным столом.

Это позволяет видеть гостей во время готовки, но при этом надежно изолирует звуки и запахи кухни, когда приходит время отдыха.

Стеклянные перегородки в интерьере квартиры

Такие двери — это не просто функциональный элемент, а настоящий арт-объект. В сочетании с массивным деревянным столом и изысканными подвесными светильниками, пространство выглядит целостным, но четко зонированным. Это идеальное решение для тех, кто любит принимать гостей, однако ценит возможность уединиться в отдельной комнате.

"Этот подход чрезвычайно умный, ведь он находит редкий баланс между открытостью и определенными границами пространства. Виктория создала поток, который способствует общению, одновременно давая каждой зоне собственную идентичность", — отмечает эксперт по интерьерам Хиби Хаттон.

Современное зонирование кухни и гостиной

В 2026 году тренд на "broken-plan" (разбитую планировку) окончательно вытеснил классические студии. Мы все больше стремимся к уюту и тишине, не отказываясь от больших пространств. Пример Бекхэм доказывает, что с помощью одной детали можно превратить обычную столовую в место, где хочется проводить часы за разговорами.

"Если в вашем доме есть место для таких дверей, я бы посоветовала последовать этому примеру. Это показывает, как продуманный дизайн сочетает практичность с эстетикой", — добавляет Гиби Хаттон.

Идея проста: не обязательно выбирать между открытой и закрытой планировкой. Можно совместить оба подхода. Стеклянные двери или перегородки позволяют менять сценарий использования комнаты в зависимости от ситуации.

