Дизайн інтер'єру їдальні Вікторії Бекхем: як змінити простір за допомогою дверей (відео)

Вікторія Бекхем. Фото: Reuters, cruzbeckham/Instagram.

Сучасні інтер’єри все частіше балансують між відкритістю та комфортом. Повністю відкритий простір не завжди зручний, особливо коли йдеться про кухню та їдальню. Вікторія Бекхем показала рішення, яке дозволяє поєднати спілкування і приватність без складних перепланувань.

Її підхід уже називають одним із найвдаліших у сучасному дизайні, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн кухні їдальні в стилі Вікторії Бекхем

У своєму лондонському будинку Вікторія вирішила вічну дилему: об’єднувати кухню з вітальнею чи ні. Вона обрала "золоту середину", встановивши стильні скляні перегородки у сталевій рамі (так звані двері кріталь) між зоною приготування їжі та обіднім столом.

Це дозволяє бачити гостей під час готування, але при цьому надійно ізолює звуки та запахи кухні, коли приходить час відпочинку.

Скляні перегородки в інтер’єрі квартири

Такі двері — це не просто функціональний елемент, а справжній арт-об’єкт. У поєднанні з масивним дерев’яним столом і вишуканими підвісними світильниками, простір виглядає цілісним, але чітко зонованим. Це ідеальне рішення для тих, хто любить приймати гостей, проте цінує можливість усамітнитися в окремій кімнаті.

"Цей підхід надзвичайно розумний, адже він знаходить рідкісний баланс між відкритістю та визначеними межами простору. Вікторія створила потік, який сприяє спілкуванню, водночас даючи кожній зоні власну ідентичність", — зазначає експертка з інтер'єрів Гібі Хаттон.

Сучасне зонування кухні та вітальні

У 2026 році тренд на "broken-plan" (розбите планування) остаточно витіснив класичні студії. Ми все більше прагнемо затишку та тиші, не відмовляючись від великих просторів. Приклад Бекхем доводить, що за допомогою однієї деталі можна перетворити звичайну їдальню на місце, де хочеться проводити години за розмовами.

"Якщо у вашому домі є місце для таких дверей, я б порадила наслідувати цей приклад. Це показує, як продуманий дизайн поєднує практичність з естетикою", — додає Гібі Хаттон.

Ідея проста: не обов’язково обирати між відкритим і закритим плануванням. Можна поєднати обидва підходи. Скляні двері або перегородки дозволяють змінювати сценарій використання кімнати залежно від ситуації.

Девід Бекхем уже задав цей тренд, обравши для своєї кухні лаконічний фартух із нержавійки. Такий приклад доводить, що одна влучна деталь здатна оновити весь простір без зайвого шуму та космічних витрат.

замість звичного нагромадження меблів Сільвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер зробили ставку на концептуальність і художній задум. Центром їхньої їдальні став не обідній гарнітур, а виразні арт-об'єкти, які задають тон усьому приміщенню. Завдяки цьому простір виглядає цілісним і драйвовим, але при цьому зберігає візуальну легкість без зайвих деталей.