Зачем в СССР строили девятиэтажки и что определило их высоту

В 70-х годах советские города быстро росли, а спрос на отдельное жилье продолжал увеличиваться. Хрущевки исчерпали свой потенциал, поэтому государство искало новое решение для уплотнения застройки без резкого удорожания строительства. Именно в этом переходном периоде и сформировался стандарт девяти этажей, который стал основным для СССР.

Этот выбор имел под собой не только экономические мотивы, но и четкие технические нормы, отмечает автор YouTube-канала Max Romanchuk.

Когда начали строить девять этажей

В 50-60-х годах приоритетом оставалось быстрое и массовое возведение дешевых квартир. Впоследствии требования изменились, и к 70-м возникла потребность строить выше.

Девятиэтажные серии позволили увеличить количество квартир на той же площади земли, не нарушая установленных стандартов.

В этот период действовали ключевые ограничения:

после пятого этажа лифт становился обязательным;

после девятого — нужен был и пассажирский, и грузовой;

здания свыше 28 метров подпадали под другие пожарные требования.

Почему в СССР не строили выше девяти этажей

"Высота девятиэтажки немного превышала 27 метров, и это позволяло избежать второго лифта и сложных пожарных решений", — объясняет Романчук.

Для государства это означало миллиарды рублей экономии. Поэтому девятиэтажки стали идеальным балансом между плотностью застройки и минимальными затратами.

Почему не строили десять этажей

Проблемы начинались с инженерии. В домах выше девяти этажей:

газовые плиты ставить было невозможно — нужны дорогие насосные станции;

переходили на электроплиты, что требовало усиленной проводки;

подстанции приходилось увеличивать, а это повышало себестоимость;

нужен был более прочный грунт, который не везде подходил.

"Эти дома требовали совсем других технических решений, и это резко увеличивало смету", — подтверждает Романчук.

Была ли причина в пожарных автолестницах

Распространенная версия о недостаточной высоте автолестниц оказалась мифом.

"Уже с 1966 года использовали 30-метровые автолестницы, а в 70-х появились механизированные на 32 метра", — подчеркивает Романчук.

Таким образом, пожарная техника не была ограничивающим фактором. А девятиэтажки стали результатом практического баланса между строительными затратами, техническими нормами и возможностями инфраструктуры.

"Это решение позволило обеспечить жильем миллионы людей и одновременно избежать чрезмерных расходов государства", — подытожил Романчук.

Как сообщалось, современным жителям архитектурные решения старых хрущевок часто кажутся странными, например наличие двойных входных дверей. Это, однако, было практическое решение, вызванное необходимостью компенсировать недостатки теплотехники раннего массового жилищного строительства и требованиями безопасности того времени.

Также мы рассказывали, что в Украине сталинские дома являются уникальным архитектурным явлением, которое легко распознать благодаря их массивным фасадам и продуманным планировкам. Одной из их ключевых особенностей является впечатляющая высота потолков, часто превышающая четыре метра, и это решение имело свое обоснование.