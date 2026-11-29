Современные многоэтажки. Фото: Новини.LIVE

При покупке жилья украинцам приходится выбирать не только район и площадь, но и состояние квартиры. Иногда однокомнатная квартира с ремонтом стоит почти столько же, сколько двухкомнатная без отделки. Однако за более низкой ценой могут скрываться дополнительные расходы, которые существенно изменят бюджет покупки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

Реклама

Где большая квартира стоит дешевле

На вторичном рынке Киева разница между жильем с ремонтом и без него может быть довольно ощутимой. По данным ЛУН Статистики, по состоянию на 16 ноября 2026 года наибольший разрыв в ценах на однокомнатные квартиры зафиксировали на Печерске. Медианная стоимость квартиры с ремонтом составляла 165 000 долларов, тогда как без отделки — 129 000 долларов. Разница достигла 36 000 долларов.

В Голосеевском районе такая квартира с ремонтом стоила 92 000 долларов, а без него — 62 000 долларов. В Шевченковском районе цены составляли 104 000 и 80 000 долларов соответственно.

В то же время в некоторых районах покупатели могут найти более просторную квартиру за сумму, меньшую, чем стоимость небольшой квартиры с ремонтом. По данным исследования ЛУН по состоянию на 21 октября, ситуация была следующей:

Читайте также:

Голосеевский район: однокомнатная с ремонтом — 93 000 долларов, двухкомнатная без ремонта — 90 000 долларов.

однокомнатная с ремонтом — 93 000 долларов, двухкомнатная без ремонта — 90 000 долларов. Соломенский район: однокомнатная с ремонтом — 69 000 долларов, двухкомнатная без ремонта — 65 000 долларов.

однокомнатная с ремонтом — 69 000 долларов, двухкомнатная без ремонта — 65 000 долларов. Подольский район: двухкомнатная с ремонтом — 125 000 долларов, трехкомнатная без ремонта — 115 000 долларов.

То есть в отдельных случаях покупатель может получить дополнительную комнату, не увеличивая первоначальный бюджет. Однако цены относятся к разным группам квартир, поэтому на окончательную стоимость влияют также площадь, состояние дома, расположение и другие характеристики.

Сколько придется потратить на ремонт

Более низкая цена квартиры без отделки не означает, что разницу в бюджете можно полностью сэкономить. Покупателю придется отдельно оплачивать работы, материалы, сантехнику, мебель и другие необходимые вещи.

Показательный пример — обустройство ванной комнаты площадью 6 кв. м. По расчетам АГРОМАТ, в 2026 году комплектация такого помещения в зависимости от ценового сегмента стоила:

эконом — 72 000 грн;

средний — 132 000 грн;

средний+ — 255 000 грн.

В эти суммы входят плитка, сантехника, смесители, душевые системы, мебель и аксессуары. В то же время они не включают оплату ремонтных работ, черновых материалов и бытовой техники.

Даже обустройство одного помещения может потребовать десятков или сотен тысяч гривен. Если квартира нуждается в полном ремонте, общие расходы будут значительно выше.

Какую квартиру выгоднее покупать

Квартира с ремонтом подойдет тем, кто хочет быстрее заселиться и не планирует тратить время на строительные работы. Это также позволяет лучше понимать исходный бюджет и не откладывать обустройство жилья на неопределенный срок.

Квартира без ремонта может быть выгоднее для тех, кому важнее площадь и количество комнат. Владелец сможет самостоятельно выбрать материалы, сантехнику и оформление. Однако перед покупкой нужно оценить не только состояние стен и пола, но и электропроводку, трубы, отопление и другие коммуникации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые спасатели могут лишиться права на служебное жилье после увольнения. В то же время закон предусматривает исключения для работников с необходимым стажем и отдельных категорий их семей. Также предусмотрены жилищные гарантии для семей погибших или пропавших без вести спасателей.

Кроме того, мы писали, что государственного жилищного ваучера на 2 млн грн может не хватить даже на однокомнатную квартиру в отдельных регионах Украины. Наибольшую доплату придется вносить покупателям в Киеве и Львовской области. Разница зависит от местных цен на недвижимость и стоимости квадратного метра.