Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Государственный жилищный ваучер на 2 млн грн не гарантирует покупку квартиры без доплаты. В ноябре 2026 года лишь 11 % выставленных на продажу объектов недвижимости в Украине соответствовали этому бюджету. В Киеве за такую сумму можно приобрести в среднем 32 кв. м жилья, а за однокомнатную квартиру придется доплачивать почти половину ее стоимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

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Где в Украине не хватит 2 млн грн на квартиру

По результатам исследования, в ноябре 2026 года лишь 11% предложений на украинском рынке недвижимости соответствовали бюджету жилищного ваучера. В столице этот показатель составил 6,8%, а в Киевской области — 12,8%.

Меньше всего доступных по этой сумме объектов предлагалось в следующих регионах:

Сумская область — 4,3%;

Одесская и Запорожская области — по 4,4%;

Черниговская область — 5%;

Харьковская область — 5,4%;

Полтавская область — 5,8%.

В то же время наибольшее количество предложений в пределах 2 млн грн было в Волынской области — 37,2%, Закарпатской — 36,3%, Львовской — 34,2% и Черкасской — 31,1%.

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Сколько квадратных метров можно приобрести за ваучер

Площадь жилья, на которую хватит 2 млн грн, существенно различается в зависимости от региона. Больше всего квадратных метров за эту сумму можно приобрести в отдельных восточных и южных областях.

По данным DIM.RIA, средние показатели следующие:

Запорожская область — 51,9 кв. м;

Днепропетровская область — 48,4 кв. м;

Николаевская область — 47,9 кв. м;

Сумская область — 47,4 кв. м.

В Киеве за 2 млн грн можно приобрести в среднем лишь 32 кв. м жилья, а в Киевской области — 38,3 кв. м.

Где придется доплачивать за однокомнатную квартиру

В ряде западных и центральных областей медианная стоимость однокомнатной квартиры превышает 2 млн грн. Поэтому владельцам жилищных ваучеров придется доплачивать из собственных средств.

Наибольшая доплата требуется в Киеве — около 45% стоимости квартиры. Во Львовской области этот показатель составляет 39%, в Закарпатской и Ровенской — по 25%, а в Черновицкой — 24%.

В то же время в восточных областях и в Хмельницкой области медианная стоимость однокомнатной квартиры не превышает 2 млн грн. Это означает, что в этих регионах суммы ваучера может хватить на приобретение такого жилья.

Что позволяет приобрести жилищный ваучер

Государственная программа предусматривает помощь в размере 2 млн грн для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, ранее проживавших на временно оккупированных территориях. На первом этапе ее могут получить ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Средства можно использовать для приобретения квартиры или частного дома на первичном или вторичном рынке, инвестирования в строительство жилья, а также для уплаты первоначального взноса по ипотеке или погашения платежа по действующему ипотечному кредиту.

Если выбранная недвижимость стоит дороже 2 млн грн, разницу покупатель оплачивает самостоятельно. Ваучер действует пять лет, а приобретенное с его помощью жилье в течение этого срока нельзя продавать или дарить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что более трех четвертей украинцев готовы потратить на покупку жилья не более 60 000 долларов. В то же время в некоторых областях даже этой суммы недостаточно для приобретения однокомнатной квартиры. Разница в стоимости недвижимости зависит от региона и расположения жилья.

Также мы писали, что себестоимость строительства может вырасти ещё на 15–20% при планировании новых проектов на 2027 год. На цены влияют подорожание стройматериалов, перебои с электроэнергией и проблемы со снабжением. Это может отразиться на стоимости квартир в новостройках.