Сучасні багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Під час купівлі житла українцям доводиться обирати не лише район і площу, а й стан квартири. Іноді однокімнатне помешкання з ремонтом коштує майже стільки ж, скільки двокімнатне без оздоблення. Однак за нижчою ціною можуть ховатися додаткові витрати, які суттєво змінять бюджет покупки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

Реклама

Де більша квартира коштує дешевше

На вторинному ринку Києва різниця між житлом із ремонтом і без нього може бути досить відчутною. За даними ЛУН Статистики, станом на 16 листопада 2026 року найбільший розрив у цінах на однокімнатні квартири зафіксували на Печерську. Медіанна вартість помешкання з ремонтом становила 165 000 доларів, тоді як без оздоблення — 129 000 доларів. Різниця сягнула 36 000 доларів.

У Голосіївському районі така квартира з ремонтом коштувала 92 000 доларів, а без нього — 62 000 доларів. У Шевченківському районі ціни становили 104 000 і 80 000 доларів відповідно.

Водночас у деяких районах покупці можуть знайти більшу квартиру за бюджет меншої з ремонтом. За даними дослідження ЛУН станом на 21 жовтня, ситуація була такою:

Читайте також:

Голосіївський район: однокімнатна з ремонтом — 93 000 доларів, двокімнатна без ремонту — 90 000 доларів.

однокімнатна з ремонтом — 93 000 доларів, двокімнатна без ремонту — 90 000 доларів. Солом'янський район: однокімнатна з ремонтом — 69 000 доларів, двокімнатна без ремонту — 65 000 доларів.

однокімнатна з ремонтом — 69 000 доларів, двокімнатна без ремонту — 65 000 доларів. Подільський район: двокімнатна з ремонтом — 125 000 доларів, трикімнатна без ремонту — 115 000 доларів.

Тобто в окремих випадках покупець може отримати додаткову кімнату, не збільшуючи початковий бюджет. Проте ціни стосуються різних груп квартир, тому на остаточну вартість впливають також площа, стан будинку, розташування та інші характеристики.

Скільки доведеться витратити на ремонт

Нижча ціна квартири без оздоблення не означає, що різницю в бюджеті можна повністю заощадити. Покупцеві доведеться окремо оплачувати роботи, матеріали, сантехніку, меблі та інші необхідні речі.

Показовий приклад — облаштування ванної кімнати площею 6 кв. м. За розрахунками АГРОМАТ, у 2026 році комплектація такого приміщення залежно від цінового сегмента коштувала:

економ — 72 000 грн;

середній — 132 000 грн;

середній+ — 255 000 грн.

У ці суми входять плитка, сантехніка, змішувачі, душові системи, меблі та аксесуари. Водночас вони не охоплюють оплату ремонтних робіт, чорнові матеріали й побутову техніку.

Навіть облаштування одного приміщення може потребувати десятків або сотень тисяч гривень. Якщо квартира потребує повного ремонту, загальні витрати будуть значно більшими.

Яку квартиру вигідніше купувати

Квартира з ремонтом підійде тим, хто хоче швидше заселитися та не планує витрачати час на будівельні роботи. Це також дає змогу краще розуміти початковий бюджет і не відкладати облаштування житла на невизначений термін.

Помешкання без ремонту може бути вигіднішим для тих, кому важливіша площа та кількість кімнат. Власник зможе самостійно обрати матеріали, сантехніку й оформлення. Проте перед купівлею потрібно оцінити не лише стан стін і підлоги, а й електропроводку, труби, опалення та інші комунікації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі рятувальники можуть втратити право на службове житло після звільнення. Водночас закон передбачає винятки для працівників із необхідною вислугою років та окремих категорій їхніх родин. Також передбачені житлові гарантії для сімей загиблих або зниклих безвісти рятувальників.

Також ми писали, що державного житлового ваучера на 2 млн грн може не вистачити навіть на однокімнатну квартиру в окремих регіонах України. Найбільшу доплату доведеться робити покупцям у Києві та Львівській області. Різниця залежить від місцевих цін на нерухомість і вартості квадратного метра.