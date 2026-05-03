Цены на квартиры вырастут, но не везде: чего ожидать на рынке в мае

Дата публикации 3 мая 2026 14:42
Квартиры в Украине подорожают: что будет с ценами и спросом в мае 2026 года
Люди за столом и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Рынок недвижимости в мае традиционно выходит из зимней паузы. Покупатели возвращаются к отложенным решениям, но действуют значительно осторожнее, чем раньше. В 2026 году главным фактором становится не общий спрос, а его качество.

Именно это будет определять, где цены вырастут, а где останутся на месте, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "24 Канал".

Цены на квартиры в новостройках

Первичный рынок сейчас напоминает ювелирные весы, где застройщики пытаются удержать баланс. Расходы на строительство и логистику постоянно растут, однако низкая покупательская способность не дает продавцам сильно разогнаться.

"На первичном рынке я не ожидаю резких движений цен. Застройщики сейчас в режиме осторожного равновесия: себестоимость растет, но платежеспособный спрос не позволяет агрессивно поднимать цены", — объясняет риелтор Ирина Луханина.

Поэтому в ликвидных проектах подорожание составит символические 2-5%, а рискованные объекты вообще могут предлагать скрытые скидки.

Главный тренд — это не дизайнерский ремонт, а способность дома "выжить" без централизованных сетей. Автономность стала ключевым фактором при выборе.

"Дома и квартиры с резервным питанием, водой, возможностью работать во время отключений имеют конкурентное преимущество и продаются быстрее", — отмечает эксперт.

Такое жилье не только пользуется спросом, но и часто стоит дороже, чем аналогичные варианты без подготовки к экстремальным условиям.

Стоимость жилья на вторичном рынке

На "вторичке" в мае гораздо больше движения, но реальные сделки происходят только там, где владельцы трезво смотрят на мир. Квартиры с адекватным ценником разлетаются за считанные недели, тогда как "золотые" объекты годами собирают пыль в базах объявлений.

Массовый сегмент останется стабильным с минимальным колебанием в 1-3%. Больше всего выигрывают владельцы компактных квартир в новых домах и в хороших локациях.

Старый жилой фонд постепенно теряет позиции, потому что покупатели больше не хотят инвестировать в "уставшие" стены без обновленных коммуникаций.

Аренда жилья

Рынок аренды в мае традиционно идет вверх. Люди чаще переезжают, меняют работу или возвращаются в крупные города. Это может поднять ценники на 5-10%, особенно на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в безопасных районах с хорошей транспортной развязкой.

"Май — это не резкий рост цен. А активация рынка и обострение конкуренции между объектами. И в этой конкуренции выигрывают те, кто соответствует запросу времени", — подчеркивает Луханина.

Как сообщали Новини.LIVE, все больше украинцев, находящихся в эмиграции, доверяют подбор недвижимости своим близким, превращая "смотрины" через друзей в устойчивый тренд. Однако такая делегированная покупка — это настоящее испытание на прочность: за чужими хлопотами, просмотрами и спорами с риелторами часто скрываются затяжные конфликты, вспыхивающие именно в момент подписания соглашения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году на рынке недвижимости произошло фундаментальное смещение приоритетов: погоня за квадратурой уступила место прагматичной эргономике. Самой высокой ликвидностью сейчас обладают объекты с выверенным зонированием, где каждый сантиметр подчинен логике повседневного комфорта. Этот запрос на продуманность и стал тем новым мерилом качества, которое сегодня диктует правила игры для застройщиков и инвесторов.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
