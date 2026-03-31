Цены в отелях Буковеля весной удивили туристов: 3 бюджетных варианта

Горы в Буковеле, отель и женщина с деньгами.

Весна в Карпатах постепенно меняет сезон: на вершинах еще видно снег, а внизу уже чувствуется тепло. В этот период поток туристов уменьшается, поэтому цены на жилье становятся значительно доступнее. Именно март и апрель 2026 года открывают возможность отдохнуть в Буковеле без серьезных затрат.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о нескольких вариантах проживания, где комфорт сочетается с разумной ценой.

Вилла Zlata

В межсезонье владельцы жилья снижают тарифы, чтобы привлечь гостей. Это значит, что даже рядом с популярным курортом можно найти варианты до тысячи гривен за ночь. При этом базовый комфорт сохраняется: отдельные ванные комнаты, интернет и удобные кровати.

По данным профильного портала Booking, один из таких вариантов - Вилла Zlata в Полянице, примерно в 2,5 км от центра. Ночь для двоих стоит около 950 грн.

Гости получают просторный номер с балконом, базовую технику и доступ к зоне барбекю, что особенно актуально в весенний период.

Читайте также:

Вилла Zlata. Фото: Booking

Отель Salut

Если вы хотите быть максимально близко к эпицентру событий, стоит обратить внимание на отель Salut. Он находится всего в 700 метрах от центра Буковеля.

Стоимость двухместного номера — 972 грн. Номера компактные, но функциональные: есть балкон, телевизор, фен и другие базовые удобства.

Отель Salut. Фото: Booking

Отель Монисто

Немного более высокий уровень комфорта предлагает отель Монисто, расположенный в 1,1 км от центра. За 1 100 грн здесь можно снять стандартный номер, который отличается хорошей звукоизоляцией.

В интерьере использовано дерево и паркет, что создает атмосферу настоящего горного домика. Кроме стандартного набора техники, гостям предлагают тапочки и специальные условия для аллергиков.

Отель Монисто. Фото: Booking

Как сообщали Новини.LIVE, с 17 марта 2026 года в Буковеле официально начался "низкий сезон" — идеальный период, чтобы поймать яркое весеннее солнце на заснеженных склонах. Наслаждаться катанием по выгодным ценам можно будет вплоть до середины апреля, пока курорт не начнет готовиться к летнему сезону.

